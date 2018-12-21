İstanbul’a dev kültür merkezi
1550 kişilik çok amaçlı salon, dört katlı kütüphane, iki katlı sergi salonuna sahip İstanbul Okan Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.
İstanbul’un en büyük ikinci kültür merkezi olduğu belirtilen mekanı açılış töreninin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na fahri doktora verildi. Törende konuşan Çavuşoğlu, “İstanbul Okan Üniversitesi’nin eğitime verdiği önemi ve son yıllarda özellikle sağlık alanında yaptığı yatırımları biliyoruz. İnsani, aydın ve girişimci insanlar yetiştirdiğini görüyor, yakından da takip ediyorum. Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk’ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da değer, destek vermemiz lazım. İstanbul Okan Üniversitesi bunu da ihmal etmiyor. Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde umarım önemli kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir, bilim alanında da önemli kongrelere ev sahipliği yapılacaktır” dedi.
İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise Tuzla Kampüsü içinde bulunan merkezin, üniversite etkinliklerinin yanı sıra kongre, tiyatro, konser gibi organizasyonlar için de dışarıya kullanıma açık olacağını urgulayarak “Merkez İstanbul’da sahnesi ve kapasitesi ile önemli bir açığı kapatacak” diye konuştu.
5 katlı İstanbul Okan Üniversitesi Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi, büyük prodüksiyonları ağırlayacak donanıma sahip 1550 kişilik ana salon, dört katlı kütüphane, iki katlı sergi salonu ve yedi ayrı fuaye alanından oluşuyor. 600 kişilik oturma kapasiteli kütüphanede 50 bin adet kitap bulunuyor.
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