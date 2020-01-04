İstanbul'a 2020'de 3 yeni müze geliyor!

DÜNYADA San Francisco, Amsterdam, Atina, Kahire gibi pek çok şehirdeki havalimanlarında müze bulunuyor. 50 milyon yolcunun transferinin gerçekleştiği ve 90 milyona çıkması beklenen İstanbul Havalimanı’nda da 1000 metrekarelik alanda müze açılması için çalışmalara başlandı. Planlanan müze, ülke tanıtımının yapıldığı havalimanı müzelerinin en büyüğü olacak. İstanbul Havalimanı’nı inşa eden ve 25 yıl işletme hakkının elinde bulunduran İGA ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında müzenin yapımına dair protokol imzalandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un özel ilgi gösterdiği müzede, Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki eşsiz eserler, bir araya getirilecek. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı olacak müzede 200’den fazla eser sergilenecek. Müzenin açılışı 29 Mayıs’a yetiştirilmeye çalışılıyor.

HER YIL YENİ KONSEPT

İstanbul Havalimanı Müzesi ismiyle tanıtılacak yeni müze her yıl yeni konseptle çıkacak. Tarih öncesi dönemden başlayarak Anadolu medeniyetlerinin dünya kültür tarihine miras sunduğu eserlerin yer alacağı müzede ayrıca çocuklar için de bölümler olacak. Eserlerin büyük çoğunluğu orijinal olarak müzeye getirilirken, taşınması zor olan bazı eserlerin ise replikaları yapılacak. Müzede ayrıca Türkiye tanıtımının yapıldığı bir bölüm ayrılarak burada UNESCO Dünya Kültür Mirası içinde yer alan 18 eserin tanıtımları bulunacak.

SİNEMANIN KALBİ ATLAS’TA

ATLAS Pasajı’nda Sinema Müzesi olarak restore edilen 4 katlı tarihi yapıda genç sinemacılar için ortak çalışma alanı, açık hava sineması, sergi alanları ve kütüphane yer alacak. Türk sineması tarihine ışık tutacak önemli materyaller bu binada sergilenecek. Müze vitrin ve metaryallerin sergilenme projeleri, haziran ayına kadar bitirilmesi düşünülüyor.

İSLAM MEDENİYETLERİ ÇAMLICA’DA

ÇAMLICA Camisi’nin altına 10 bin 600 metrekarelik kapalı alanda İslam Medeniyetleri Müzesi açılacak. Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağlı olacak yeni müze için İstanbul ve Anadolu müzelerinden İslam dönemi eserler toplandı. 500’e yakın eserin toplanacağı müzenin içinde İslam medeniyetini anlatan interaktif filmler, çocuklara yönelik bölümler yer alacak.