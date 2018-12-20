İstanbul yeni yıla Bach ezgileriyle girecek
Bach’ın Noel dönemi için yazdığı kantatlar 22 Aralık’ta St. Antuan Kilisesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konsere giriş ise ücretsiz.
Bach’ın Noel dönemi için yazdığı kantatlar yeni yıl öncesi müzikseverlerle buluşacak. Konser, 22 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’de Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi’nde gerçekleşecek. Canberk Fıçıyapan’ın konzertmeister’liğinde 14 genç ve çalgılarında ustalaşmış müzisyeni Istanbul Baroque Soloists adı altında bir araya getiren projede orkestraya daha önce de birçok Noel konserinde seyircisiyle buluşan European Voices Istanbul korosu eşlik edecek. Repertuar, Johann Sebastian Bach’ın Advent, Noel ve yeni yıl için bestelediği kantatlardan seçilmiş arya ve korallerden oluşacak. Proje direktörlüğünü de üstlenen şef Berktay T. Akyıldız yönetimindeki konsere giriş ücretsiz.
BAROK ATMOSFERE DAVET
Istanbul Baroque Soloists ve European Voices Istanbul birlikteliğiyle önümüzdeki dönem St. Antuan Kilisesi’nde J. S. BACH’ın en büyük sahne eserlerinden biri olan BWV 245 eser sayılı Johannes-Passion oratoryosunu oluşturulması planlanan çocuk korosuyla beraber seyirciyle buluşturmayı hedefliyor. Bunun yanında, Barok dönemin seçkin orkestral ve koral eserlerinden oluşan projelerle ve 2019 Aralık ayında BACH’ın bu kez BWV 248 eser sayılı Weihnachts-Oratorium Yeniyıl Oratoryosu’yla müzikseverleri barok atmosfere davet ediyor.
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