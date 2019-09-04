İstanbul Tiyatro Festivali biletleri satışta

Yevgeni Onegin

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde yurt dışından 12, Türkiye’den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalin bu seneki sloganı: ‘Hayat ters yüz’.

Festival, sahne sanatlarının genel kabul edilen kalıplarının sorgulandığı, alışılmışın dışında sahneleme tekniği ve yapısına sahip performanslardan oluşan programıyla "Sahne neresi?" ve "Oyuncu kim?" gibi sorulara yanıt arayacak.

RUSYA ÇIKARMASI...

Festival kapsamında İstanbul'da olacak Golden Mask programı Rusya'dan gelecek dört oyunu içeriyor.

Moskova Balesi’nin yedi yetenekli dansçısının yorumuyla sahnelenen Her Yol Kuzeye Çıkar, Rusya’nın köklü tiyatrosu Theatre of Nations’ın sahne tasarımıyla dikkat çeken, adından çok söz edilen yeni nesil yönetmeni Maxim Didenko’nun baş döndürücü müzikali Sirk ve Ivan Vyrypaev’in kalemiyle Ortadoğu’nun güncel meselelerine farklı bir bakış sunan İran Konferansı festival seyircisiyle buluşacak. Çağdaş Rus edebiyatının 'kurucusu' kabul edilen Puşkin’in yedi yılda tamamladığı eşsiz eseri Yevgeni Onegin, Rusya’nın adı tarihe geçen köklü tiyatrosu Vaktangov Tiyatrosu’nun usta oyuncuları ve Litvanyalı yıldız yönetmen Rimas Tuminas’ın yorumuyla Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali işbirliğiyle festivalde yer alacak.



Sirk



DÜNYADAN ÇARPICI İŞLER

Festivalin uluslararası konukları arasında yer alan Being Faust - Enter Mephisto, çeşitli sanal ve fiziksel oyun biçimlerini kullanarak akıllı telefonlarla oynanabilen bir oyun. Dünya edebiyatının efsanevi ismi Goethe’nin, büyük yapıtı Faust’tan Benjamin von Blomberg tarafından uyarlanan ve insan aklının arzuları için çelinme ihtimalini bir oyunun içinde kurgulayan Being Faust-Enter Mephisto, Goethe Institut Kore ve Nolgong tarafından tasarlandı.

Çalışmalarını belgesel tiyatro alanında sürdüren yönetmenler Anestis Azas ve Prodromos Tsinikoris’in göçmenlik meselesini, Yunanistan’a kadın göçünü, göçmen temizlikçi kadınların karşılaştığı sorunları oyunu Temiz Şehir’le gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyorlar. Atina’da temizlikçilik yapan göçmen kadınların hikayelerini sahneye taşıdığı oyunda hikayeler gerçek sahipleri tarafından aktarılıyor.





Temiz Şehir



İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirilecek Kayıp Kimlik film, tiyatro ve dans gibi disiplinleri bir araya getirecek bir oyun. Marco Martins yönetimindeki oyun kurgu ve gerçeklik arasındaki sınırları yeniden keşfeden çok sayıda bilinç ve bilinçdışı yansımanın iç içe geçtiği hatıralar deposu olarak iki bedeni sahnede buluşturacak.

İstanbul Tiyatro Festivali’nin yaşam boyu başarı ödülünü alacak Emmanuel Demarcy-Mota’nın yaratıcı gözünden çıkan tiyatronun büyük ismi Ionesco’nun metinlerinden cesurca uyarlanmış Ionesco Dosyası usta yazarın farklı metinlerini aynı oyun içinde bir araya getiriyor. Delphine Ciavaldini yönetimindeki Tarihe Not Düşmek ise büyük krizlerin toplumları nasıl etkilediğini bir tarihçi ve bir sanatçının gözünden ele alıyor.





Ionesco Dosyası



BELÇİKA'DAN SELAM VAR

Ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Flaman Kültür Bakanlığı’nın desteği ve Belçika merkezli Platform 0090 ortaklığında üç yapım İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak. Begüm Erciyas’ın çalışması ‘Seslenen Parçalar’ ile bir ses kaydının yönlendirmesi sayesinde izleyiciler, kendi içindeki sesi duymayı amaçlayan bir deneyim yaşayacaklar. Belçikalı bir dans topluluğu olan Ultima Vez, ‘TrapTown’ isimli gösterileri ile festivale konuk olacaklar. Belçikalı dansçı ve koreograf Lisbeth Gruwez’in performansı ‘Daha Da Beter ve Beter ve Beter Olacak Arkadaşım’, hitabetin gücüne odaklanacak.



16 YERLİ YAPIM

İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcılığını da üstlendiği açılış oyunu Io’da oyunun yazar ve yönetmenliğini üstlenen Şahika Tekand’ı sahnede de izleyeceğiz. Tragedyaları ve klasikleri özgün yaklaşımıyla sahneye taşıyan usta tiyatrocu Tekand, ataerkil dünya düzenini, hafızasını ve sorgulama yetisini gittikçe daha çok terk eden bugünün insanının tragedyasını şiirsel bir aksiyon düzeni ile sahneliyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İKSV işbirliğindeki proje kapsamında bir yıl boyunca tiyatro eğitimi alan bölge gençlerinin katılımıyla hayata geçirilen Tuşba Kent Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Dünyanın Ortasında Bir Yer festival seyircisiyle buluşacak.

Usta yönetmen Yücel Erten’in sahneye koyduğu Büchner’in iki çarpıcı metni üzerine özgün bir yorum olan Tiyatro Pera yapımı Barakalar ve Saraylar, Alman yazarlar Andreas Sauter ile Bernhard Studlar’ın kaleme aldığı, Kemal Aydoğan’ın sahneye taşıdığı Moda Sahnesi yapımı Ver Parayı!’yı festivalde yer alacak diğer iki yerli yapım.

İstanbul Tiyatro Festivali’nde Özgül Akıncı’nın yönetiminde sahnelenecek Kadar’da seyirciler, Kuzguncuk İskelesi’ni üç oyuncu eşliğinde dolaşacak ve Kral Lear’dan ilhamla yaratılan bir dizi ana tanıklık edecek. Kusurlu İşler & ikinci kat yapımı, Eyüp Emre Uçaray yönetimindeki Philip Ridley’in keskin kaleminden çıkan Narin Napalm ile seyirciler sıradan bir kadınla sıradan bir erkeğin ürpertici derecede yoğun ilişkisinin bir kesitine süzülecek. Altıdan Sonra Tiyatro ekibi tarafından sahnelen Kaldırım Serçesi ise Gülriz Sururi’ye bir saygı duruşu niteliğinde. Kaldırım Serçesi’ni Yiğit Sertdemir sahnelemesi, Yiğit Özatalay’ın müzikal düzenlemeleri ve başarılı oyuncu Tülay Günal’ın yorumuyla izleyeceğiz.

Festivalde izleyiciler Talin Büyükkürkciyan, Tolga Tüzün ve Hazal Döleneken’in kendi yarattıkları masallardan yola çıkarak, dans, ses ve görsel sanatların birbiriyle etkileştiği Bak Sen!’de gerçek dışı bir evrende buluşuyor. Geçtiğimiz yıl festivalde okuma tiyatrosu olarak gerçekleştirilen Özen Yula’nın kaleme aldığı Sahibinden Kiralık da festivalde biriken’in yorumuyla festivalde yer alıyor.





Sahibinden Kiralık



Festival seyircisinin 2017 yılında Yalnız ile tanıdığı yazar, yönetmen ve oyuncu Wajdi Mouawad’ın 1975-1990 arasında yaşanan Lübnan İç Savaşı’nı anlatan Yangınlar’ı yönetmen Murat Daltaban’ın yorumuyla, Ceren Ercan’ın kaleme aldığı Türkiye Üçlemesi’nin üçüncü oyunu olan Tahran Rüyası ise Mark Levitas rejisiyle okuma tiyatrosu olarak festival seyircisiyle buluşacak.

Genç dans sanatçısı Ekin Tunçeli’nin konsept ve koreografisi kendisine ait olan performansı bir şey ve dans sanatçıları Su Güzey ve Evrim Akyay’ın kedi kedi dans gösterileri ise izleyicilerin tek biletle izleyebileceği tek seansta dansseverlerle buluşacak.



Genco Erkal



Festivalin yerli yapımlar ayağında Dostlar Tiyatrosu’nun 50. ve Genco Erkal’ın 60. sanat yılı selamlanacak. Bu vesileyle Genco Erkal, ‘Yaşamaya Dair’, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ve ‘Merhaba’ oyunlarıyla seyirci karşısına çıkacak.

Bu sene yazar, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ferhan Şensoy, sahne tasarımcısı Metin Deniz ve yönetmen Emmanuel Demarcy-Mota’ya festivalin onur ödülleri verilecek.

GELİN, BİRLİKTE KONUŞALIM!

Festivalin ön etkinliği olarak ilk oturumu 24 Eylül akşamı 19.00'da yapılacak olan 'Birlikte Konuşalım' başlıklı söyleşi serisi festivalin yeniliklerinden. Habitus Kitap’tan Emrah Yaralı ve gazeteci Bahar Çuhadar’ın katkılarıyla festival öncesinde gerçekleştirilecek olan ‘Birlikte Konuşalım’ adlı söyleşi dizisi, festivalin katılımcısı olan yerli tiyatro topluluklarından temsilcilerin katılımıyla düzenlenecek bir dizi oturumdan oluşuyor. Festival oyunlarını derinlemesine incelemek ve yeni konuşma alanları açmak üzere festival oyunlarından hareketle geçmişten günümüze; zamanı, mekânı, şimdi ve geleceği, sahneyi, izleyiciyi, doğaçlamayı, metni, ödenekliyi, bağımsızı, çerçeveyi, hemzemini, hayalleri, gerçekleri, hayatı, tiyatroyu tersyüz edecek konuşmalar ücretsiz olarak İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçecek Öğrenme ve Gelişim Programı’nda da okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak yapılacak.

Festivalin biletleri 14 Eylül cumartesi 10.30’dan itibaren Biletix satış kanallarından ve ana gişe İKSV’den (10.30 -18.00 saatleri arasında) satın alınabilecek.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz: https://tiyatro.iksv.org/tr/festivaller/23-istanbul-tiyatro-festivali-2019