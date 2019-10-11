İstanbul Sanat Fuarı’ndan ‘Faust’ geçecek
ARTİST 2019 - 29. İstanbul Sanat Fuarı bu sene ‘Faust’ işliyor. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Sanat Fuarı’nın 8 no’lu salonunda farklı disiplinlerden genç sanatçılar, bir tiyatro oyunu etrafında, özgün ve kolektif bir ‘Faust’ tasarımına imza atacak.
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen ARTİST 2019 - 29. İstanbul Sanat Fuarı bu sene ‘Faust’ temasıyla sanatseverlerle buluşacak. 2-10 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ARTİST 2019, 7 no’lu ana salonda pek çok galeriyle birlikte ‘Faust’ teması kapsamında büyük bir projeye, 8 no’lu salonda ise bağımsız genç sanatçılara ev sahipliği yapacak.
İstanbul Sanat Fuarı’nın, her yıl sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle verdiği onur ödüllerinin bu seneki sahipleri plastik sanatlara katkıları nedeniyle Mevlut Akyıldız’a (Sanatçı Onur Ödülü) ve İstanbul Kültür Üniversitesi’ne verilecek (Sanatsever Kurum). Ödüller, 4 Kasım Pazartesi düzenlenecek geleneksel TÜYAP Onur Gecesi’nde sahipleriyle buluşacak.
‘FAUST’ TÜYAP’ta
Kapılarını 15 yıldır genç sanatçılara, gruplara, inisiyatiflere ve üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri öğrencilerine açan ARTİST, bu yıl da 8 no’lu salonu bağımsız genç sanatçılara ayırdı. Mekânda 40 inisiyatif ve grubun yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi’nin de içinde olduğu kurumlar yer alacak.
Geçtiğimiz yıllarda ‘Umulmadık Topraklar’, ‘Ütopya’ ve ‘Deneyim’ kavramlarıyla TÜYAP’ı kamusal bir sanat ortamına dönüştüren Feyyaz Yaman, Eda Yiğit ve Ezgi Bakçay yönetimindeki proje ekibi bu sene de TÜYAP alanında bir sahne kurgularak Goethe’nin ‘Faust’una odaklanacak.
‘Faust’, ağustos ayı boyunca TÜYAP’ta düzenlenen atölyelerle kolektif bir üretim sürecinin sonucu olarak doğdu. Atölye, bir ay boyunca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nden bu yıl mezun olan sekiz tiyatro öğrencisini ve onlarla çalışan müzisyenleri resim, heykel, video ve fotoğraf alanından genç sanatçılarla buluşturdu. Atölye bir edebi metin etrafında teorik ve pratik çalışma yürüterek sahnede disiplinler arası fikirler canlandırma amacıyla yürütüldü.
Farklı disiplinlerden yaratıcıların kolektif bir çalışmayla bir tiyatro oyununu ve mekânını ürettikleri bir deneyim olmaya hazırlanan Ağustos Atölyesi; mimari, tiyatro ve plastik sanatların kesişiminde, oyunun sahnesini, seyirciler için ayrılan alanı, fuaye ve soyunma odalarını bir bütün olarak tasarımın sorunu olarak ele alıyor. Tüm bu deneyselliği yaşamak için çağımızın kültürel ve politik koşullarında yeni sözler söyleyen klasik bir metni, Goethe’nin Faust’unu merkezine alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle