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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul Modern havalimanında

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İstanbul Modern havalimanında

TÜRKİYE’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçki İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’da sergilenmeye başlandı.

130 metrekarelik bir alana kurulan ‘İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’ sergisinde 16 sanatçının 38 yapıtı bulunuyor. Proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek. Sergide 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda Doğu-Batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerinden örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini yansıtan yapıtların da sergilendiği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar izleyiciyle buluşuyor.
Seçkide Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları sergileniyor.
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen konukları ağırlayacak olan 10 bin metrekarelik yolcu salonunun Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir mekân olduğuna dikkat çekti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da “Yolcularımızı uçuş ağımızdaki 124 ülkeye seyahatleri öncesinde modern Türk sanatıyla uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

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