İstanbul Modern havalimanında
TÜRKİYE’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçki İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’da sergilenmeye başlandı.
130 metrekarelik bir alana kurulan ‘İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’ sergisinde 16 sanatçının 38 yapıtı bulunuyor. Proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek. Sergide 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda Doğu-Batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerinden örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini yansıtan yapıtların da sergilendiği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar izleyiciyle buluşuyor.
Seçkide Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları sergileniyor.
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen konukları ağırlayacak olan 10 bin metrekarelik yolcu salonunun Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bir mekân olduğuna dikkat çekti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da “Yolcularımızı uçuş ağımızdaki 124 ülkeye seyahatleri öncesinde modern Türk sanatıyla uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.
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