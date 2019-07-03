İstanbul Fringe Festival Biletleri Satışta!
Türkiye’de ilk kez 18 – 22 Eylül tarihleri arasında şehrin farklı sanat mekanlarında, Türkiye’den ve dünyadan 20 ekibi ağırlayacak Istanbul Fringe Festival’in sınırlı sayıdaki erken dönem biletleri satışa çıktı.
Uluslararası Fringe Topluluğu’nun bir parçası olan Istanbul Fringe Festival’in ilk senesinde dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye’den ekipler yer alacak. Programda tiyatro, dans ve performans gösterilerinin yanı sıra yerli ve yabancı ekiplerin vereceği workshop’lar ve partiler de bulunacak. Tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki gösterimlerin biletlerine tiyatrolar.com.tr üzerinden ulaşılabilinecek.
‘Alternatif’, ‘keşfedilmemiş’, ‘sınır’ anlamına gelen Fringe’in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali’ne misafir olarak katılan ve gösterilerini ‘bir kenarda’ sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki festivallerden biri olarak Edinburg Fringe’e dönüştü. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe Festivalleri alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası platformda sergileme imkanı sunuyor.
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