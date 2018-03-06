İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Kadınlar Günü konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın solist keman sanatçısı Jülide Yalçın’a eşlik edeceği konserde Fazıl Say’ın 'Grand Bazaar', Johannes Brahms’ın 'Keman Konçertosu' ve Ludwig Van Beethoven’ın 'Senfoni No.2' eserleri icra edilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sezai Kocabıyık konserle ilgili ' Beyoğlu Emek Sineması’nda Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştireceğimiz bu anlamlı konserimizde yine klasik müzik dolu bir akşam yaşayacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok özel bir gün. 9 Mart’taki konserimizi tüm kadınlarımıza armağan ediyoruz. Dünyadaki, ülkemizdeki ve üyelerimiz arasındaki tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz' açıklamasını yaptı.