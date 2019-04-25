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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
25.04.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

İstanbul Caz Festivali'nden Joss Stone sürprizi

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İstanbul Caz Festivali'nden Joss Stone sürprizi

BU sene 29 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. İstanbul Caz Festivali, Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone’u ağırlayacak.

Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Joss Stone, 11 Temmuz Perşembe akşamı, Volkswagen Arena’da düzenlenecek festival konserinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. En son 2016 yılında Total World Tour turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Stone, üç yıl aradan sonra bir kez daha festivalin konuğu olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Joss Stone’un yanı sıra The Ringo Jets, Melis Danişmend, Gülin, Lalalar, TSU!, Nusaibin, Ekin Fil, Töz, Cüneyt Sepetçi ve daha birçok sanatçı ve müzisyen sahnede olacak.

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