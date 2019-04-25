İstanbul Caz Festivali'nden Joss Stone sürprizi
BU sene 29 Haziran - 18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. İstanbul Caz Festivali, Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone’u ağırlayacak.
Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Joss Stone, 11 Temmuz Perşembe akşamı, Volkswagen Arena’da düzenlenecek festival konserinde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. En son 2016 yılında Total World Tour turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Stone, üç yıl aradan sonra bir kez daha festivalin konuğu olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Joss Stone’un yanı sıra The Ringo Jets, Melis Danişmend, Gülin, Lalalar, TSU!, Nusaibin, Ekin Fil, Töz, Cüneyt Sepetçi ve daha birçok sanatçı ve müzisyen sahnede olacak.
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