İskender sikkesi Almanya yolunda yakalandı
İSTANBUL polisi bazı antikacıların yurtdışına tarihi eser kaçırma hazırlığı içinde oldukları yönünde bilgi aldı.
Kimlikleri deşifre edilen antikacıların Kapalıçarşı’daki işyerleri ve evleri bir hafta süren operasyonda basıldı. Kartal, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Fatih’teki adreslerde yapılan aramalarda Anadolu’nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosilleri, Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikkeler, antik döneme ait dönemin mimarlık ve heykeltraş sanatını yansıtan yaklaşık 2 bin 300 yıllık sütun ve heykel başları, nadir bulunan el yazma dua metinleri, İstanbul’da bulunan camilerden çalınan levhalar, çiniler ve bordürler ile İran kültürüne ait kenarları ayet bezemeli bronz ve gümüş kap örnekleri ele geçti. Operasyonda 258 obje ve 55 sikke ele geçirildi. Sikkeler arasında Almanya’ya kaçırılmaya çalışılan Büyük İskender adına bastırılan gümüş sikke de bulunuyor. Gözaltına alınan 7 kişi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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