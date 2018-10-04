İş Sanat sezona hazır
İstanbul'un nitelikli etkinlik mekânlarından İş Sanat’ın 19’uncu sezon programı açıklandı.
Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinlik İş Sanat’ta 7 ay boyunca devam edecek. 8 Kasım’daki sezon açılış konserinde Anu Tali yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül’e (keman) eşlik edecek. Sezon boyunca Sarah McKenzie, The Tiger Lillies, Renaud Capuçon, Lucas Debargue, Cappella Gabetta, Arturo Sandoval, Magdalena Kožená, Shen-Yang gibi yıldız isimleri ağırlayacak İş Sanat’ın biletleri 8 Ekim’de satışa sunulacak.
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