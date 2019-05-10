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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan YILMAZ - VENEDİK
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
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İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

Sanatçı İnci Eviner’in insanların dünyayla ilişkisinin doğallığını kaybetmesi durumuna odaklandığı ‘Biz, Başka Yerde’ adlı eserle yer aldığı 58. Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışı dün yapıldı.

İNCİ Eviner, 58. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nu bir insanlık sahnesine dönüştürdü. “Toplu yer değiştirmelerin sonucunda ortaya çıkan mekânlara dair bir yapıt” olarak tanımladığı ‘Biz, Başka Yerde’de Eviner, insanların dünyayla ilişkisinin doğallığını kaybetmesi durumuna odaklanıyor ve temel insanlık halinin ne olduğu sorusunu soruyor. Eserinde siyaset kuramcısı Hannah Arendt’in 1943 yılında kaleme aldığı ‘Biz Mülteciler’ metninden esinlenen Eviner, “İnsanların dünya ile ilişkisinin doğallığını ve jestlerin basitliği kaybetmesi ve günlük insani ihtiyaçların siyasallaşması hâlâ büyük kitlesel yer değiştirmelerin yaşandığı günümüzde aciliyetini koruyor. Ve belli ki yeni bir insan-canlı tanımına, hatta bunlar arasında farklı bir ilişkiselliğe ihtiyaç var. Ben ve biz olanla başka bir yerde buluşmanın ve aynı zamanda burada olanla hafıza arasındaki eksik ve kayıplarla karşılaşmanın zamanı geldi diye düşünüyorum” diyor.

İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

Cengiz Eroldu - Oya Ünlü Kızıl- İnci Eviner - Bülent Eczacıbaşı

DÜNYA İÇİNDE DÜNYA

‘Biz, Başka Yerde için Türkiye Pavyonu’nu bir sahneye dönüştüren İnci Eviner, bu sahnede, çizdiği desenler ve bu desenleri hayata geçiren karakterlerin videolarının mimari, ses, performans, obje gibi farklı öğelerle bir araya geldiği ‘dünya içinde bir dünya’ kuruyor. Açık kalacağı yedi ay boyunca işleyecek ve etkileşime açık olacak mekân, oluşturduğu farklı duyusal ve görsel katmanlarla Türkiye Pavyonu’nu izleyicilerin de parçası olacağı bir deneyim alanına çevirecek.

İnci Eviner’in zamandan, coğrafyadan ve zihinden bağımsız bir mekân yarattığı ‘Biz, Başka Yerde’, içine giren izleyicileri de bu yerinden edilmiş, hafızası silinmiş çılgın topluluğun bir parçası haline getiriyor. Ortadan ikiye yarılmış mekânın farklı duyusal ve görsel katmanları, ‘arada kalanların’ dünyasını tüm şiddetiyle görünür kılarken, izleyiciler de eksik olan parçalarını sürekli arayıp duran bu hayali karakterler arasında, zihinlerinin bilinmeyen köşelerine yolculuk ediyor.

İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

İZLEYİCİLERİ SARMALIYOR

124 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi, 11 Mayıs’taki genel açılış öncesi profesyoneller için gerçekleştirilen ön izleme günleriyle başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, 2011 yılından bu yana TOFAŞ çatısı altındaki Fiat’ın desteğiyle hayata geçirilen Türkiye Pavyonu’nun dün gerçekleştirilen resmi açılışına, sanatçı İnci Eviner ve ekibinin yanı sıra İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Fiat adına TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ve Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da katıldı.

İnsanlık sahnesini Venedik’te kurdu

Venedik Bienali Başkanı Paolo Baratta, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Kültür ve Turizm Müşaviri Serra Aytun Roncaglia’nın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Eczacıbaşı, “Bu iş, insanların dünyayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini sorguluyor; ziyaretçilerini adeta bütünüyle sarmalayıp ‘başka bir yere’ götürüyor. Sanatçımız İnci Eviner ve ekibine bu heyecan verici proje için teşekkür ediyorum” dedi. Koç topluluğu olarak kültür sanat yatırımları açısından 2019’un çok özel bir yıl olduğunu hatırlatan Oya Ünlü Kızıl, “Yeni çağdaş sanat müzemiz Arter’in yaklaşan açılışı, Sadberk Hanım Müzesi’nin Haliç’teki yeni yerine taşınıyor olması, 2007 yılından bu yana ana sponsoru olduğumuz İstanbul Bienali’nin 16’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanması gibi aynı yıl içinde gerçekleşecek çok önemli gelişmelerin heyecanı içindeyiz. Bugün bizleri buluşturan Venedik Bienali Türkiye Pavyonu ile 2019’un bu zengin kültür içeriğine anlamlı bir başlangıç yapıyoruz” diye konuştu.

Ana sergisinde Türkiye’den Halil Altındere’nin de yer aldığı 58. Venedik Bienali, 24 Kasım’a kadar açık kalacak.

İhsan Yılmaz
İhsan Yılmaz
iyilmaz@hurriyet.com.tr
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