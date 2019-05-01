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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FERHAT ULUDERE
01.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

İnsanın öne çıktığı bir polisiye

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İnsanın öne çıktığı bir polisiye

Nuray Atacık’ın yeni kitabı ‘Bukalemun’, polisiye süsü altında bir karakter romanı. Hal böyle olunca ‘Bukalemun’ bulmaca çözmenin ötesine götürüyor okuru.

Antalya güneşinde yorgunluğunu atmaya çalışan genç bir kadın kaçırılır. Geçmişten gelen bir suç kadının yakasına yapışmış ve kendisiyle alakalı olmasa da 33 yıl önce işlenen bir cinayetin kefaretini ödemek ona kalmıştır. Yıllardır soğumamış bir kinin ve her dakika çoğalan intikam arzusunun kurbanı olan kadını arayan sadece polis de değildir. Üç günlük koşturmacanın içine günümüz teknolojisi de girince olaylar daha da çetrefilli bir hal alır. Tabii bu karmaşık olay akışı da polisiyenin olmazsa olmazı, şaşırtmalar ise işin süsüdür.

Nuray Atacık ilk romanı “Fener Balığı”nda polisiye türünün hemen hemen tüm kalıplarını kullanmış ama tüm bunların yanı sıra yarattığı karakterlerin hayatlarını bir kenara bırakmamıştı. Yazar, yeni romanı “Bukalemun”da da benzer bir şey yapıyor, hatta kaldığı yerden devam ediyor. Türün en büyük sıkıntılarından biri olan karton karakterler yerine; yaşayan, nefes alan, hatalar yapan, düşünen, hisseden, seven ve nefret eden karakterler yaratıyor. Hal böyle olunca da “Bukalemun” bulmaca çözmenin ötesine götürüyor okuru. Kitap, polisiye roman süsü altında bir karakter romanına dönüyor. Bu keskin dönüşe rağmen polisiyenin tüm tatlarını korumayı başarıyor Atacık… “Bukalemun” yazarın ilk kitabı olan “Fener Balığı”nda olduğu gibi merak duygusunu yitirmeden, ama hiçbir anından türün dışına çıkmadan farklılaştırıyor.

Bir üçleme olarak tasarlanan serinin ilk kitabın kahramanı Cinayet Büro Amiri Murat Karasu “Bukalemun”da da direksiyonun başına geçiyor ama bu kez biraz daha farklı. Sadece cinayeti çözmek değil amacı, itibarını da kurtarmak… Karasu, Burdur’da yaşadığı sürgün hayatını ve itibarını kaybetmeyi bir türlü azmedemiyor. Eski günlerine dönmenin yollarını arıyor. Yaşadığı iki yıllık sürgünün ardından İstanbul Cinayet Büro’daki yerini almaya uğraşıyor ama bir yandan da Antalya’da kaçırılan genç kadının peşine düşerek geleceğini riske ediyor.

Şu ana kadar iki romanını okuduğumuz Nuray Atacık, yazarken insanı tanımaya odaklanan bir yazar. İnsanlık durumlarını analiz etmeyi, insanlar ve davranışları arasındaki neden sonuç ilişkisinin derinliklerine inmeyi amaçlıyor. Bu da onu polisiyenin sınırlarından çıkarıp olayların arkasına bakmayı itiyor. “Bukalemun” bu yüzden bir olayın peşinden sürüklenip dedektif ile birlikte düşünmek ve onunla birlikte suçluyu yakalamak isteyen okurların alışkın olmadığı türden bir çalışma. “Bukalemun” daha ziyade insanın karanlık yönlerine eğilmek isteyen okurlar için diyebilirim…
Nuray Atacık, ikinci romanı “Bukalemun”u bir kardeşlik romanı olarak tanımlıyor. Vicdan, intikam, suç ve ceza, nefret ile sevgiye önemli vurgular yapılsa da en çok kardeşlik duygusunun altı çiziliyor.

BUKALEMUN
Nuray Atacık
Maceraperest Kitaplar, 2019
416 sayfa, 35 TL.

 

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