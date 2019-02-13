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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
Ömer ERBİL
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İnşaat durdu kazıya devam

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İnşaat durdu kazıya devam

İstanbul Kadıköy’deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde 9 bin 43 metrekarelik arsada otel inşaatı için yapılan hafriyat sırasında arkeolojik kalıntılar ortaya çıkmıştı. 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarını yerinde inceleyen İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri, arkeolojik kazıların devamına karar verdi.

Hürriyet, Kadıköy’deki 21 katlı otel inşaatı projesinin yapılacağı arsada arkeolojik eserlerin çıktığını, Koruma Kurulu’nun vereceği kararın beklendiğini 12 Ocak’da duyurmuştu. Arazi sit alanı içinde kalmadığından hafriyat arkeologsuz başlamıştı. 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlıkları çıkınca hafriyat durduruldu. İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı uzmanlar arazide arkeolojik kazılara başladı. Geç Roma veya geç antik çağ (M.S. 330-641) dönemine ait olduğu düşünülen cadde, yapı grupları ile tarihi sütunlar bulundu. Buluntuların Khalkedon antik kentine ait olduğu anlaşıldı. Koruma Kurulu 20.09.2018 tarihli 5663 sayılı kararı ile alanı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilledi. Arkeolojik çalışmalar devam ettikçe alanda çıkan kültür varlıklarının sayısı arttı. 5 Numaralı Koruma Kurulu üyeleri 24.01.2019 günü çıkan buluntuları yerinde inceledi ve şu kararı aldı: “Parselin otopark olarak kullanılan komşu parsel cephesi ile Dinlenç Caddesi ve Onur Sokak cephelerinde can ve mal emniyeti ile kazı güvenliğini sağlamak amacıyla püskürtme beton ve zemin çivili iksa yapılarak, ilgili müze denetiminde kazı çalışmalarının tamamlanması ve kazı sonuç raporunun kurulumuza iletilmesine karar verildi.”

İnşaat durdu kazıya devam

PROJE DURDU

Böylelikle arkeolojik kazılar sonuçlanıncaya kadar otel projesi durdurulmuş oldu. Uzmanlar kazı sonuçları sonrasında kurulun görüşü doğrultusunda otel projesini ya tamamen rafa kaldıracak ve alanın arkeopark yapılmasını isteyecek ya da otel projesini revize ederek arazinin arkeolojik eser çıkmayan kısmında otele izin verecek.

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