İngiliz piyanist Türkiye’de
İstanbul Resitalleri, yeni yıla İngiliz piyanist Freddy Kempf ile başlıyor.
İstanbul Resitalleri, yeni yıla The Telegraph’ın ‘Sizi yakacak derecede yoğun ve müziğe odaklı’ diye tanımladığı İngiliz piyanist Freddy Kempf ile başlıyor. Youtube’da videoları 1 milyondan fazla izlenen Freddy Kempf, Uzak Doğu’dan Orta Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya dünya çapında konserler veriyor.
Program; Prokofiev, Kapustin ve Rachmaninov’un eserlerinden oluşuyor. 12 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00’de Sakıp Sabancı Müzesi ‘the Seed’de gerçekleşecek konser öncesinde konuklar, müzedeki ‘Rus Avangardı Sergisi’ni resital biletleri ile gezebilecekler.
Biletler biletix’ten satın alınabiliyor.
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