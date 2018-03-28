İmrenin Renkleri

12 gün açık kalan sergiye sanat camiası ve dostları büyük ilgi gösterdi. Bersen Özkan, “1 sene boyunca yoğun olarak çalıştığım, ince eleyip sık dokuduğum eserlerim gün yüzüne çıkarmanın mutluluğu içerisindeyim. Sanatçı ve sanata gönül vermiş dostlarım ile bu sergimde bol bol sohbet edip birlikte zaman geçirdik. Herkese ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.

Bersen Özkan kimdir?

Sanatçı 1964 yılında Küre’de doğdu. Sanata olan ilgisi ve merakı okul öncesi yaşlarda başlar. İlk, orta ve lise yıllarında resim çalışmaları kesintisiz devam eder, dersler alır. 1995’te Şengül Altıok atölyesinde resim çalışmalarına devam eder. 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girer. Farklı üslup ve yaklaşımları değerlendirmek, sanatını derinleştirmek için 2005-2010 yılları arasında Ali Candaş, 2010 -2015 tarihlerinde ise Burhan Yıldırım atölyelerinde çalışır. Sanatçı arkadaşları ile Leke Grubunu kurup birçok proje ve atölye çalışmalarında bulunur. Ulusal ve uluslararası projelerde de bağımsız olarak yer alır.

Bersen Özkan halen İstanbul Beylerbeyi’ndeki kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor. Multidisipliner yaklaşımların önemine inanan sanatçı, son zamanlarda heykel sanatında da kendini geliştirmeye başlar. Yurt içi ve yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri olan Bersen’i, 2014’den beri Milano’da Galeria Memoli temsil etmektedir.