İlk kez Alaaddin müzikali
Gösteri İstanbul’un Tiyatro Temaşa ile birlikte hayata geçirdiği ‘Alaaddin’in Müzikali’, 7 yaş üzeri çocukları ve ailelerini Agrabah şehrinde sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. Türk tiyatrosunda ilk kez müzikal olarak sahnelenen ünlü Alaaddin masalı, 13 Ekim Pazar Torium Avm’de 19 Ekim’de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim’de ise Mall of İstanbul’da izlenebilir.
Fakir bir genç olan Alaaddin’in altın gibi kalbi, Prenses Yasemin’e vurulunca serüven başlar. Aladdin’in şansı, Kaplanağzı Mağarası’ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin’in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan’ın veziri Cafer’in hem Aladdin hem de lamba için kötü planları olduğudur.
Gösteri İstanbul’un profesyonel kadrosu tarafından sahneye taşınan ‘Alaaddin’in Müzikali’, özel hazırlanmış besteleri, etkileyici dekoru ve dans performansları ile hem çocuklar hem de ailelerine hitap ediyor.
Volkan Dinç tarafından oyunlaştırılıp yönetilen ‘Alaaddin’in Müzikali’nde Bartu Ayaz, Serra Tankal, Çağla Buldak, Atakan Celbiş, Şebnem Şeviktürk, Gürkan Güzeyhuz, Talha Kaya, Aykut İspir, Ziya Azbazdar, Metin Baran Bozdağ, Şükrü Veysel Alankaya, Jbid Göktaş ve Ezgi Acıoğlu rol alıyor.
Türk tiyatrosunda ilk kez müzikal olarak sahnelenen ‘Alaaddin’in Müzikali’, 13 Ekim Pazar Torium Avm’de, 19 Ekim’de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim’de ise Mall of İstanbul’da izlenebilir.
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