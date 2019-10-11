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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

İlk kez Alaaddin müzikali

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İlk kez Alaaddin müzikali

Gösteri İstanbul’un Tiyatro Temaşa ile birlikte hayata geçirdiği ‘Alaaddin’in Müzikali’, 7 yaş üzeri çocukları ve ailelerini Agrabah şehrinde sihirli bir yolculuğa çıkarıyor. Türk tiyatrosunda ilk kez müzikal olarak sahnelenen ünlü Alaaddin masalı, 13 Ekim Pazar Torium Avm’de 19 Ekim’de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim’de ise Mall of İstanbul’da izlenebilir.

 

Fakir bir genç olan Alaaddin’in altın gibi kalbi, Prenses Yasemin’e vurulunca serüven başlar. Aladdin’in şansı, Kaplanağzı Mağarası’ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin’in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan’ın veziri Cafer’in hem Aladdin hem de lamba için kötü planları olduğudur.

Gösteri İstanbul’un profesyonel kadrosu tarafından sahneye taşınan ‘Alaaddin’in Müzikali’, özel hazırlanmış besteleri, etkileyici dekoru ve dans performansları ile hem çocuklar hem de ailelerine hitap ediyor.
Volkan Dinç tarafından oyunlaştırılıp yönetilen ‘Alaaddin’in Müzikali’nde Bartu Ayaz, Serra Tankal, Çağla Buldak, Atakan Celbiş, Şebnem Şeviktürk, Gürkan Güzeyhuz, Talha Kaya, Aykut İspir, Ziya Azbazdar, Metin Baran Bozdağ, Şükrü Veysel Alankaya, Jbid Göktaş ve Ezgi Acıoğlu rol alıyor.
Türk tiyatrosunda ilk kez müzikal olarak sahnelenen ‘Alaaddin’in Müzikali’, 13 Ekim Pazar Torium Avm’de, 19 Ekim’de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 26 Ekim’de ise Mall of İstanbul’da izlenebilir.

 

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