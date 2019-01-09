İlhan Berk 100 yaşında
Modern Türk şiirinin öncü isimlerinden İlhan Berk’in 100. doğum yıldönümü, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan ‘Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında’ sergisiyle kutlanıyor.
İlhan Berk’in üretim sürecine odaklanan sergide büyük şairin daha önce görülmemiş resim ve desenleri, 1955’lerden itibaren el yazısıyla tutmuş olduğu ve kapaklarını kendi hazırladığı defterleri ve bu defterlerin kapaklarıyla yayımladığı şiir kitaplarının sayfaları, her kitap için günümüzün önde gelen şair ve yazarlarının güncel görüşleri, videolar ve şairin kişisel eşyaları yer alıyor. Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in, tasarımını ise Yeşim Demir’in yaptığı sergide İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor. Şairin dünyaya açılan penceresi olarak da yorumlanabilecek bu kitaplık, izleyiciler tarafından interaktif olarak incelenebiliyor. 20 Ocak’a kadar.
Sergide İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor.
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