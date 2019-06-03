Ä°lham veren Cumhuriyet kahramanlarÄ± Avustralya'da!
Gazeteci Ã–zlem Ã–zdemirâ€™in â€˜Ä°lham Veren Cumhuriyet KahramanlarÄ± - Ã–ncÃ¼ KadÄ±nlarâ€™ adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Avustralyaâ€™daki ÅŸehir kÃ¼tÃ¼phanelerinin koleksiyonuna girdi.
KRT TVâ€™de â€˜Ä°yi ki VarsÄ±nÄ±zâ€™ adlÄ± programÄ± hazÄ±rlayÄ±p sunan gazeteci Ã–zlem Ã–zdemirâ€™in Cumhuriyetâ€™e yÃ¶n veren kahramanlarÄ±n hayat hikÃ¢yelerini aktardÄ±ÄŸÄ±, â€˜Ã–ncÃ¼ KadÄ±nlarâ€™ ve â€˜Ã–ncÃ¼ Erkeklerâ€™ olmak Ã¼zere iki ciltten oluÅŸan â€˜Ä°lham Veren Cumhuriyet KahramanlarÄ±â€™ serisinin ilki olan â€˜Ã–ncÃ¼ KadÄ±nlarâ€™ Avustralyaâ€™daki kÃ¼tÃ¼phanelerde yerini aldÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
TÃ¼rkiyeâ€™de pek Ã§ok kaynaktan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda, Avustralyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk topluluÄŸu iÃ§in kÃ¼tÃ¼phanelere girecek eserleri belirleyen CAVAL adlÄ± kuruluÅŸ, Ã–zdemirâ€™in â€˜Ä°lham Veren Cumhuriyet KahramanlarÄ± - Ã–ncÃ¼ KadÄ±nlarâ€™ kitabÄ±nÄ±n genÃ§lere rol model olabileceÄŸini vurgularken, Cumhuriyet tarihini anlamak isteyenler iÃ§in de Ã¶nemli bir kaynak olduÄŸunu belirtti.
Kitap Avustralyaâ€™nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerindeki Blacktown, Bayside/Rockdale, Brimbank, Hume/Broadmeadows ve Moreland kÃ¼tÃ¼phanelerinin yanÄ± sÄ±ra Avustralya Ulusal KÃ¼tÃ¼phanesi arÅŸivinde yerini aldÄ±.Â
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