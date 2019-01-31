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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

İKSV'ye dört yıllık destek

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İKSV'ye dört yıllık destek
Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner.

Anadolu Efes, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Film Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV’ye önümüzdeki dört yıl boyunca destek verecek.

 

 Festivalleri ve etkinlikleriyle 46 yıldır İstanbul'un kültür ve sanat yaşamında önemli bir rol üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile sektörünün öncü kurumlarından Anadolu Efes, çeyrek asrı aşkın bir geçmişi olan işbirliklerini bu yıl güçlendirerek tazeliyor. İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV’yi kapsayan bu işbirliği önümüzdeki dört yıl boyunca sürecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile Anadolu Efes’in güçlenen ortaklığını büyük bir sevinçle karşıladığını söyleyerek sözlerine başlayan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, 1973’ten beri faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İKSV, her yıl bini aşkın sanatçıyı, 700 binin üzerinde izleyiciyle İstanbul’da buluşturuyor. İKSV’nin faaliyetleri her geçen yıl artıyor, büyüyor, çeşitleniyor ve çok daha fazla kişi için nefes oluyor. Etkinliklerimizin yaklaşık olarak yarısını, sponsorlarımızın desteğinden güç alarak hayata geçirebiliyoruz. Bugün, Anadolu Efes ile olan işbirliğimizin 2022 yılına kadar İstanbul Film, Caz ve Tiyatro Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV’de güçlenerek devam edeceğini ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki ortaklığımız, çok daha uzun yıllar devam edecek ve çok daha fazla etkinliğin altına imza atmanın heyecanını hep beraber yaşayacağız,” dedi.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş: “Bu yıl bizim için ayrı bir öneme sahip. Çünkü 2019, 50. kuruluş yılımız. Bu senemizi, İKSV iş birliği ile taçlandırdığımız için ayrıca gururluyuz. Bu 50 senenin 30’unu IKSV ile omuz omuza geçirdik, küçük bir aradan sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Kültüre ve sanata verdiğimiz destek doğrultusunda, İKSV bizim için her zaman oldukça değerli bir iş ortağı oldu. Hepinizin çok iyi bildiği üzere İKSV, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye için çok önemli bir kültür platformu. İKSV, Türkiye’nin kültür politikalarının oluşturulmasında yıllardır etkisini kanıtlamış bir sivil toplum örgütü ve kurulduğu 1973 yılından bu yana Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına en fazla katkı veren kurumu.” dedi.

30 yıla uzanan işbirliği 
İKSV ve Anadolu Efes’in 1981’de İstanbul Müzik ve Film Festivallerinde başlayan işbirliği, yıllar içinde İstanbul Caz Festivali’nden İstanbul Tiyatro Festivali’ne, İstanbul Bienali’nden ve Salon İKSV’ye pek çok başka etkinliğe uzanarak genişledi.

Anadolu Efes’in İKSV’ye en uzun soluklu desteği ise Türkiye Sineması Tema Sponsorluğu ile İstanbul Film Festivali özelinde olmuştu. Anadolu Efes, Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde; aralarında Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu ve Derviş Zaim’in de bulunduğu birçok yönetmenin bir sonraki yapımlarını ödüllerle desteklemişti. Festivalin ortak yapım marketi Köprüde Buluşmalar’a da katkı sunmuş olan Anadolu Efes, bu yıl da “Work in Progress” atölyesindeki filmlerin tamamlanmasına destek olmak amacı ile bir ödül verecek. İKSV ve Anadolu Efes, İstanbul Film Festivali ile iki yıl aranın ardından bu yıl birlikteliklerinin 30. yılını kutluyor.

İKSV ve Anadolu Efes işbirliği neler getirecek?
İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda değerlendirmeye alınacak yerli filmlerin yer aldığı “Türkiye Sineması” bölümü, 2022’ye kadar Anadolu Efes’in katkılarıyla seyirciyle buluşacak. Anadolu Efes, Ulusal Yarışma’da En İyi Yönetmen’e 50.000 TL, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film’e 5.000 TL, Köprüde Buluşmalar Work in Progress bölümünde de 30.000 TL ödül verecek.

İKSV ile işbirliği İstanbul Film Festivali’yle sınırlı kalmayacak Anadolu Efes, önümüzdeki dört yıl boyunca İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali ve Salon İKSV’ye de destek verecek. Bu sayede İKSV, yoluna daha da güçlenerek devam edecek.

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