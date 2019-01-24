İKSV'den Leyla Gencer anısına belgesel

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’i vefatının 10. yılı olan 2018’de, hem dokuzuncusu düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’yla hem de Primadonna ve Yalnızlık başlıklı bir sergiyle anmıştı. İKSV, bir belgesel ile Leyla Gencer’in anısını yaşatmaya devam ediyor.



Leyla Gencer’i, kendisiyle tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşilerle daha yakından tanıma fırsatı sunan Leyla Gencer: La Diva Turca başlıklı belgeselin yapımcılığını, Leyla Gencer Arşivi’ni de bünyesinde bulunduran İKSV, yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Belgeselin metni ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep Oral’ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç’in sesiyle güçlenen yapıma katkıda bulunan diğer sanatçılar ise Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür.



Çekimleri 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul’da yapılan belgesel için kamera karşısına geçen isimler arasında yazar Franca Cella, La Scala Tiyatrosu Akademisi Kurucusu Carlo Fontana, San Carlo Operası Yöneticisi Rossana Purchia, Sferisto Operası Sanat Yönetmeni ve Gencer’in uzun yıllar operalarında birlikte çalıştığı dekoratörü Pier Luigi Pizzi, Leyla Gencer Şan Yarışmalarına katılan 2006 finalisti, soprano Simge Büyükedes ile 2006 birincisi, soprano Nino Machaidze,2008 finalisti mezzosoprano Asude Karayavuz, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Yekta Kara, La Scala Tiyatrosu Akademisi Müzik Departmanı Yöneticisi Daniele Borniquez bulunuyor.

ÖZEL GÖSTERİM

Leyla Gencer: La Diva Turca, 23 Ocak’ta, Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılan özel bir gösterimle ilk defa seyirciyle buluştu. Gösterim öncesinde Sofa Otel - Autograph Collection’da gerçekleştirilen kokteylde konukları İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İKSV Genel Müdürü Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, belgeselin yönetmeni Selçuk Metin, metin ve senaryoyu kaleme alan Zeynep Oral ve belgeseli seslendiren Halit Ergenç karşıladı.

Kokteyl konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Bugün, Leyla Gencer’in 10’uncu vefat yıldönümünde, 2018’de başladığımız anma etkinliklerinin son halkasıyla karşınızdayız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak Leyla Gencer’i bir kez daha mirasıyla, bu sefer beyazperdede hatırlayacak ve anısını yaşatacak olmanın mutluluğuyla sizlerle buluştuk… Bugün, aynı zamanda İKSV’ye büyük emek vermiş bir diğer büyüğümüz, Şakir Eczacıbaşı’nın da ölüm yıldönümü. 1996- 2010 yıları arasında vakfın yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş ve kurumun bugünlere gelmesinde büyük katkı sağlamış olan, Şakir Eczacıbaşı’nı da özlemle anıyoruz… Bu akşam, Leyla Gencer’i onun müzik ve sahne tutkusunu paylaşmış isimlerden dinleyecek, bir kez daha onun üstün yeteneğine şahit olma fırsatını yakalayacağız. Başta belgeselimizin, metin ile senaryosunu kaleme alan Zeynep Oral, yönetmeni Selçuk Metin ve anlatımıyla filme değer katan Halit Ergenç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum,” dedi.

Belgeselin metin ve senaryosunu kaleme alan Zeynep Oral konuşmasında, “Leyla Gencer bu ülkenin ve dünyanın aydınlık yüzü. O bir öncü. Ekol oluşturdu, örnek oluşturdu. Türkiye'den yola çıkıp dünya sahnelerini fethederken azmin ve tutkunun simgesi oldu... 1992'de onunla ilgili ilk kitabım yayınlandıktan sonra ondan sık sık "Ülkem beni hatırladı" tümcesini duydum. Oysa gerçek müzik severler, çağdaş evrensel değerleri benimseyenler, onu zaten unutmamışlardı. Genç kuşakların onu tanımasına vesile oldumsa, hayatta bir işe yaradım demektir, ne mutlu bana! Ancak, benim için Leyla Gencer bitmeyen bir serüven, bitmeyen bir şarkı... Keşke bir üç beş değil, yüzlerce kitap, yüzlerce film yapılsa onun üzerine... Bugün böylesi bir belgesel filme olanak sağladığı için İKSV'ye ve olağanüstü özenli çalışması için Yönetmen Selçuk Metin'e teşekkür ediyorum,” dedi. Zeynep Oral’ın ayrıca, Leyla Gencer’in yaşamöyküsünü kaleme aldığı Leyla Gencer-Tutkunu’nun Romanı adlı kitabı, Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca olmak üzere dört dilde çoğaltıldı.