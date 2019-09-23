İstanbul Tiyatro Festivali ve Habitus Kitap'tan tiyatro söyleşileri...
İstanbul Tiyatro Festivali'nin ön etkinliği 'Birlikte Konuşalım' serisi, oyun yazarı Ceren Ercan ile söyleşi ve 'Yeni Politik Tiyatro: Minör Anlatı, Majörü Belirler Mi?' başlığıyla salı akşamı başlıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 13 Kasım'da başlayacak 23. İstanbul Tiyatro Festivali öncesi, seyirciler festivale ön etkinliklerle 'ısınacak'. Habitus Kitap'tan Emrah Yaralı ve gazeteci Bahar Çuhadar'ın katkılarıyla düzenlenen 'Birlikte Konuşalım' adlı söyleşi serisi kapsamında festival oyunları derinlemesine incelenecek. Yeni konuşma alanları açmak üzere geçmişten günümüze; zamanı/mekânı, şimdi ve buradayı sahneyi/izleyiciyi, doğaçlamayı/metni, ödenekliyi/ bağımsızı, çerçeveyi,/hemzemini, hayalleri/gerçekleri, hayatı,/tiyatroyu tersyüz ederek yeni buluşmalara vesile olacak konuşmalar serisi ücretsiz olarak İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek.
'Birlikte Konuşalım'ın serisinin ilk söyleşisi 24 Eylül Salı akşamı 19.00'da, oyun yazarı Ceren Ercan ve Bahar Çuhadar'ı buluşturacak. 'Seni Seviyorum Türkiye' ve 'Berlin Zamanı' adlı oyunlarına festivalde okuma tiyatrosu olarak sahnelenecek olan 'Tahran Rüyası'nı ekleyen Ercan ile Çuhadar, 'Yeni Politik Tiyatro: Minör Anlatı, Majörü Belirler Mi?' başlığı altında konuşacak.
'Birlikte Konuşalım' serisinin tam programı şu şekilde:
- Yeni Politik Tiyatro: Minör Anlatı, Majörü Belirler Mi?
Ceren Ercan, Bahar Çuhadar - 24 Eylül Salı // 19.00
- Sahnede Çoklu Ortamın Karakteristiği
Yeşim Özsoy, Melis Tezkan, Okan Urun - 8 Ekim Salı // 19.00
- Kent Tiyatroları Şehir Kimliğini Oluşturabilir Mi?
Leman Yılmaz, Özen Yula, Meral Kaya, Feza Soysal, Emrah Yaralı - 12 Ekim Cumartesi // 14.30
- Zamanın ve Mekanın, “Şimdinin ve Burada”nın Yapısı
Özgül Akıncı, İsmail Eğler, Ferdi Çetin - 14 Ekim Pazartesi // 19.00
- Tragedyalar Biter Mi, İnsanın Ontolojisi Değişir Mi?
Şahika Tekand, Kerem Karaboğa - 22 Ekim Salı // 19.00
- Alternatif Sahnelerden Bağımsız Tiyatrolara…
Nesrin Kazankaya, Kemal Aydoğan, Yiğit Sertdemir, Mehmet Bilge Aslan, Eyüp Emre Uçaray, Bahar Çuhadar - 26 Ekim Cumartesi // 14.30
Mekân kapasitesi sınırlı olduğundan, seyircilerin aşağıdaki linkten rezervasyon yaptırması gerekiyor:
https://tiyatro.iksv.org/tr/ogrenme-ve-gelisim-programi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle