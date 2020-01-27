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Kitap Sanat
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:00,Son Güncelleme:/

İki şehirli komedi oyunu 'Karımın Kocası'

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İki şehirli komedi oyunu 'Karımın Kocası'

Tiyatro Ak’la Kara, 31 Ocak 20.30'ta 'Karımın Kocası' komedi oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Hırvat oyun yazarı Miro Gavran’ın olan 'Karımın Kocası' oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor. Oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor.İstanbul Tiyatro Ak’la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak’la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşan oyun usta oyuncu Enis Fosforoğlu anısına sahneleniyor. 

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