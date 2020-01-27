İki şehirli komedi oyunu 'Karımın Kocası'

Hırvat oyun yazarı Miro Gavran’ın olan 'Karımın Kocası' oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor. Oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor.İstanbul Tiyatro Ak’la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak’la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşan oyun usta oyuncu Enis Fosforoğlu anısına sahneleniyor.