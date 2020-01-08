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Kitap Sanat
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

İki ölümsüz eser Met Opera’da

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İki ölümsüz eser Met Opera’da

New York Metropolitan Operası’nın en son eserlerinden Porgy and Bess, şubat ayında Akmerkez CinemaPink aracılığıyla İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Oyun, 1 Şubat Cumartesi akşamı canlı olarak saat 20.55’te sahnelenecek. Şubat ayında CinemaPink’te yayınlanacak bir diğer Met Opera eseri ise 29 Şubat Cumartesi akşamı sergilenecek olan Agrippina.

New York Metropolitan Operası, şubat ayında Akmerkez CinemaPink’te birbirinden önemli eserleri seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. ABD’li bestekar George Gershwin'in 'Porgy and Bess' isimli 1935 yılına ait eseri, Met Opera tarafından ilk kez sergileniyor. Opera, Amerikan klasikleri haline gelen çeşitli şarkılar içeriyor. Porgy and Bess, insanlığı, mizahı, tutkusu ve muhteşem müziği ile 1 Şubat Cumartesi gecesi  20.55’te sanatseverleri bekliyor. Şubat ayının bir diğer oyunu ise 29 Şubat akşamı sahnelenecek olan Agrippina. Roma İmparatoru  Cladius'u imparatorluktan uzaklaştırarak oğlu Neron'u imparator ilan etmek isteyen Agrippinna'nın komplosunu konu alan eser, 20.55’te sahnelenecek. Canlı olarak New York Met Opera’dan naklen yayınlanacak olan operaların biletleri 100TL’den satışta.

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