İhtiyacımız olan biraz ‘cotturuk’muş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİhtiyacımız olan biraz ‘cotturuk’muş!
GeriKitap Sanat İhtiyacımız olan biraz ‘cotturuk’muş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ
17.10.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

İhtiyacımız olan biraz ‘cotturuk’muş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhtiyacımız olan biraz ‘cotturuk’muş!

Gazeteci-yazar Pınar Öğünç’ün ilk çocuk kitabı ‘Cotturuk Defterleri’ni okurken standartlaşan dünyanın pek çok şeyle birlikte can sıkıntısını da elimizden aldığını fark ediyor insan.

Gazeteci-yazar Pınar Öğünç’ün ilk çocuk kitabı ‘Cotturuk Defterleri’ni okurken standartlaşan dünyanın pek çok şeyle birlikte can sıkıntısını da elimizden aldığını fark ediyor insan. Sıkılmaktan ne kadar korktuğumuzu, ona bir ucubeymiş gibi yaklaştığımızı, hayatın her anını ‘işe yarar’ bir şeylerle tıka basa doldurma gayretiyle yaşadığımızı... Ki bunu çocuklara yaptığımızda baktığı her şeyde bambaşka dünyalar görebilen hayal gücünü, sihri, merak ve keşfetme arzularını da almış oluyoruz ellerinden. Oysa bir çocuk elini ayağını da bağlasanız Kaf Dağı’nın ardına gitmenin, akla hayale gelmeyecek maceralar yaşamanın bir yolunu bulur. Öğünç, işte bu sihirli dünyaya öyle güzel bir kapı aralıyor ve bunu öyle samimi, çocukça bir içtenlikle yapıyor ki, çocukluğun yanından yöresinden değil tam kalbinden sesleniyor bizlere. Çocukların o kapıdan güle oynaya gireceklerinden, ‘Cotturuk Defterleri’nde kendilerinden olanı bulacaklarından şüphem yok. Yetişkinler ise bir zamanlar çocuk olduklarını hatırlayacak, eski çocukluk manzaralarıyla karşılaşacak ve ‘ihtiyacımız olan biraz cotturuk’muş’ diyecekler.

Peki, ne mi bu cotturuk? Aslında tamamen can sıkıntısından uydurulmuş bir kelime. Ve hatta can sıkıntısının bizzat kendisi. Maya, hiçbir şey yapmak istemediği bir gün can sıkıntısı üzerine düşünürken adını ‘cotturuk’ koyuyor. Arkadaşı Sona’yla birlikte cotturuktan kurtulma yöntemlerini yazdıkları deftere de ‘Cotturuk Defterleri’ diyorlar. Defter hızla dolarken de kendilerine ve dünyaya daha önce hiç bakmadıkları şekilde bakmanın yollarını keşfediyorlar. Bu defteri Robin’le başladıkları ‘Hıttırık Soruların Hıttırık Cevapları’ defteri izliyor ki, içi birbirinden tuhaf sorularla dolu. “Birisini rüyamda gördüğümde onun da haberi oluyor mu?” benim en hıttırık bulduklarımdan biri mesela.

İşte bu üç arkadaş, Maya, Sona ve Robin, kâh cotturuktan kurtulmaya çalışırken kâh hıttırık sorulara cevap arayıp fıttırık fikirler üzerine kafa yorarken öyküler uydurmanın büyüsünü keşfediyorlar; alın size bir defter daha. Defter diyorum ama, bittiğinde, çiğnenmiş bir sakızın yolculuğunu, bir demet maydanozun kuaför macerasını, bir çay süzgecinin sitemlerini, merhametli bir sivrisineğin hayatını ve daha nicesini anlatan, üstelik resimledikleri bir öykü kitabı çıkıyor ortaya. Öyle ki, ne zaman cotturuk gelse aç oku türünden. Kitabın tüm kurgusu bir yana, bu kısa öyküler bile başlı başına o kadar güzel, çocuk aklı ve kalbiyle yazılmış gibi sıcacık ki hiç sonu gelmesin istiyoruz.
Anlayacağınız can sıkıntısı o kadar da can sıkacak bir şey değildir, sizi bilmem ama çocukları arada bir kendi hallerine bırakın; tonlarca cotturuğu bile ilham perisine dönüştürebilme yeteneği, emin olun, mayalarında var.

COTTURUK DEFTERLERİ
Pınar Öğünç
Resimleyen: Mısra Karahan
Can Çocuk, 2019
69 sayfa, 13 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Kitap Sanat Haberleri

Sıradaki Haber
Meşrutiyet kuşağının bohem delikanlısı: Avni Lifij
Teknoloji Bill Viola’ya yetmiyordu
‘İnsanlığı aşkla birleştirmek istiyorduk’
‘Müzik sizi bir yerlere götürüyorsa iyi müziktir’