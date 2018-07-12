İhanete uğrayan kadın ne yapar?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİhanete uğrayan kadın ne yapar?
GeriKitap Sanat İhanete uğrayan kadın ne yapar?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kitap Sanat
NİLGÜN ÇELİK
12.07.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

İhanete uğrayan kadın ne yapar?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhanete uğrayan kadın ne yapar?
İnci Gürbüzatik

İnci Gürbüzatik yeni romanı ‘Deve Boku Savaşları’nda samimi ve engin diliyle bizi karakteri Coşkun’un hayatının ve aşk acılarının içine çekiyor. Coşkun’u merak ediyoruz. Onu göğsümüze yatırıp ağrısını gidermek, ona dokunmak istiyoruz.

Siz, bir kitapla ona dokunmadan aranızda bağ oluştuğunu hissetiniz mi hiç? İnci Gürbüzatik’in yeni romanı ‘Deve Boku Savaşları’nı elime aldığımda bir yakınlık duydum. Kapağı araladığımda “Roman, gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmıştır” uyarısı belki de hissettiğim şeydi. Gürbüzatik engin, samimi dilini kullanarak olaylara tanıklık etmemizi istiyordu.
Coşkun’un serüvenine, dış anlatıcı dili ile şahit oluyoruz. Yazar, olaylara dinleyerek şahit olmuşsa da kurgu dilini başarı ile kullanarak ‘ben’ sıfatından ayrılıp, ‘yazan kişi’ olarak romanını sunuyor. Sıradan bir anlatıcı değil, olayların içine akıp giden dil ile bizi çekiyor. Coşkun’u merak ediyoruz. Onu göğsümüze yatırıp ağrısını gidermek ona dokunmak istiyoruz.
‘Deve Boku Savaşları’ kan bağımız varken, öğretilerle bütünleştiğimiz en yakınlarımızla olan savaştır. Nükleer bombadan daha tesirlidir yakınından gelen ceviz büyüklüğündeki mermiler. Geri adım attırabilir. Coşkun’un şansı da budur. ‘Deve boku’ ellerindeki silahtır, arkadaşları güçtür, farklı bir yaşam isteyen anne ile aşk insanı babasına karşı. Böylelikle sevginin değişkenliğini de, ilk ihaneti de ailesinde yaşar.
Gürbüzatik, ‘Misket’ romanında eski Ankara sokaklarının ayrıntılarını bize hatırlattığı gibi, ‘Deve Boku Savaşları’nda da eski eşyaları hatırlatıyor. Hele hele hayalimizde canlandırmaya çalıştığımız o öpüşen kapı tokmağını hayranlıkla okuyoruz.
Yazar annesini mutlu etmek için çırpınan, babasına verdiği söze sadık kalan Coşkun’u ve aşkı konu almış gibi görünse de kadınlık hallerini de gösteriyor bize. Erken evlilikler, hayaller, en yakınıyla başlayan savaşlar, kitabın derinlerinde akıllı okuyucuya bırakılmış. Kadına ‘erkeğini mutlu etmek’ için öğütlenir de ihanete uğradığında ne yapması gerektiği öğretilir mi? Sonra bir değil birkaç benlikle gezer kadın. Fırsatçıdır belki de mağdur. Asıl benlik ise kendini unutmuş olandır.
Gürbüzatik bizi Aydın ve yöresinde dolaştırıyor. Eskinin tanımadığımız, unuttuğumuz eşya ve markalarını Nacar, Hislon, Seiko Saatlerini, Tokalon Kremleri, Hür Aydın, Kıroba, Ses, Yeni Sabah Gazetelerini hatırlatıyor. ‘Deve Boku Savaşları’nda ruhsal bütünlüğünden ayrılamasam da göz ardı edemeyeceğim diğer güzellik, yazarın Aydın coğrafyasına bizi hiç aralıksız, soluksuz çeken tasvirleri: “Kısır köklerini toprağa daldıran bodur kaktüsler sıcaktan mest, genişlerken dimdik, battı mı yakan, tırnak dikenli, etli yeşil yapraklarını yalvarırcasına gökyüzüne uzatmış, ağustos güneşine tapınmaktaydılar.”
Romanın kapağını kapattığımda Aydın’a ve orada yaşamış o kahramanlara el sallayamadım, Aydın atmosferini soluyordum. Hepsi yanımda benimle kaldı, konuşmadan. Sanki bir sonraki macerada bende kalanlar cevaplanacakmış gibi.
Bu cümle ile kitabın basılmasında emeği olan, geçen günlerde kaybettiğimiz Epsilon Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Meltem Erkmen’i de saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

DEVE BOKU SAVAŞLARI İhanete uğrayan kadın ne yapar
İnci Gürbüzatik
Epsilon Yayınları, 2018
460 sayfa, 32.50 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Muzır Kurulu' sil baştan yenilendi

Efes kazıları imza bekliyor

Kuşadası Gençlik Festivali Yeni Türkü ve Moğollar'la başladı

Prince'in eşyaları açık artırmada