İDSO’dan Howard Griffiths’li 23 Nisan konseri
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 20 Nisan Cumartesi günü İDSO DenizBank Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri düzenlenecek. Konser, ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde gerçekleşecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Konser, Zürih Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini yapmış ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde 20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek. Tiyatro, sinema ve dublaj sanatçısı Tilbe Saran, Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal ‘The Flying Orchestra’ eserinde ‘anlatıcı’ olarak sahnede olacak.
İDSO Müdürü Program Koordinatörü Bülent Evcil, etkinlik hakkında; “T.C Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserimize küçük, büyük tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Dinleyicileri eğlenceli ve masalsı bir müzik yolculuğuna çıkaracak bu konserde çocuklarla sizlerin de çok seveceğine inandığımız bir program hazırladık” şeklinde konuştu.
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