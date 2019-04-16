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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
16.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İDSO’dan Howard Griffiths’li 23 Nisan konseri

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İDSO’dan Howard Griffiths’li 23 Nisan konseri

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 20 Nisan Cumartesi günü İDSO DenizBank Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri düzenlenecek. Konser, ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Konser, Zürih Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini yapmış ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde 20 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleşecek. Tiyatro, sinema ve dublaj sanatçısı Tilbe Saran, Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal ‘The Flying Orchestra’ eserinde ‘anlatıcı’ olarak sahnede olacak.

İDSO Müdürü Program Koordinatörü Bülent Evcil, etkinlik hakkında; “T.C Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserimize küçük, büyük tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Dinleyicileri eğlenceli ve masalsı bir müzik yolculuğuna çıkaracak bu konserde çocuklarla sizlerin de çok seveceğine inandığımız bir program hazırladık” şeklinde konuştu.

 

 

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