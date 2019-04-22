İDSO nisan ayının son konseriyle CKM’de
İDSO, 26 Nisan Cuma akşamı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde orkestra şefi Nikos Haliassas yönetiminde solist Merve Kocabeyler ve solist Olgu Kızılay’a eşlik edecek.
İDSO DenizBank Konserleri, sanatseverleri klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. Her cuma, İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverleri klasik müzik performanslarıyla bir araya getiren İDSO, 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacak. İDSO, orkestra şefi Nikos Haliassas yönetiminde solist Merve Kocabeyler ve solist Olgu Kızılay’a eşlik edecek.
Konserde; Christos Papageorgiu’nun ‘Keman Konçertosu’, Claude Debussy’nin ‘Danses Sacree Et Profane’ ve Georges Bizet’in ‘Carmen Süit Numara 1&2’ eserleri icra edilecek.
İDSO Müdürü ve Program Koordinatörü Bülent Evcil: “26 Nisan Cuma akşamı gerçekleştirilecek konserimizde tüm müzikseverleri Caddebostan Kültür Merkezi’nde görmekten mutluluk duyacağız. Bu klasik müzik akşamını hep beraber yaşayalım” şeklinde konuştu.
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