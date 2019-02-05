İDOB şubatta üç konser verecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) şubat ayında üç konserle sanatseverlerle buluşacak. 'Alman Romantikleri', 'Senfonik Konser' ve 'İngiliz-Amerikan Besteciler' konserleri şubat ayında, Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirilecek
Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerin ilki 'Alman Romantikleri'nde İDOB solistleri sahne alacak. Konserde, ünlü Alman bestecileri Robert Schumann, Franz Schubert ve Johannes Brahms'ın eserlerini, piyanist Evren Büyükburç Erol eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.
Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetiminde İDOB Orkestrası'nın sahnede olacağı 'Senfonik Konser' ise 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserde solist sanatçı olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alacak.
Program kapsamında 12 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak 'İngiliz – Amerikan Besteciler Konseri'nde ise ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserleri, İDOB solistleri Utku Bayburt, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba Tekışık, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirecek.
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