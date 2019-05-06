İDOB Leyla Gencer’i anıyor
Leyla Gencer, ölümünün 11’inci yılında Kadıköy Süreyya Operası ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek konserlerle anılacak.
20. yüzyılın en önemli sopranolarından birisi olarak tanınan Leyla Gencer, ölümünün 11’inci yılında Kadıköy Süreyya Operası ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek konserlerle anılacak. Batı ülkelerinde ‘La Diva Turca’ olarak ün yapan Leyla Gencer’i anma konserini, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Suat Arıkan, Perihan Artan, Hakan Aysev, Evren Ekşi , Murat Güney, Nesrin Gönüldağ ,Efe Kışlalı, Bülent Külekçi, Oleksandr Samoylenko, Cengiz Sayın, Hale Soner , Nazlı Deniz Süren’in sahnede olacağı konserde, eserler İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek.
Program şu şekilde:
10 Mayıs 20.00 Kadıköy Süreyya Operası
14 Mayıs 20.30 Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
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