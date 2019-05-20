İdil Biret genç kemancıyla sahnede
Piyanist İdil Biret, 14 yaşındaki genç kemancı İlke Işı Tuncer ile birlikte AIMA için sahnede olacak.
Prof. Filiz Ali’nin kurucusu olduğu Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) Festival Orkestrası Konseri, 22 Mayıs Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleşecek. Şef Orhun Orhon yönetimindeki konserde piyanist İdil Biret ve genç kemancı İlke Işı Tuncer dinleyici karşısına çıkacak. Halit Ergenç’in sunuculuğunu üstleneceği konser saat 20.30’da başlayacak.
İlke Işı Tuncer
Konserde dünyaca tanınan sanatçı İdil Biret, Johann Sebastian Bach’ın ‘Re minör Konçertosu’nu; AIMA Masterclass öğrencilerinden İlke Işı Tuncer ise Antonio Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’inden ‘Yaz’ı yorumlayacak. 21 yıl boyunca AIMA Masterclass’larına katılan ve bugün profesyonel kariyerlerine devam eden müzisyenlerden oluşan AIMA Festival Orkestrası ise Vivaldi’nin ‘Yaylılar İçin Konçerto’su ile Luigi Boccherini’nin ‘Fandango’sunu seslendirilecek.
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