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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerİDAŞ ve Değer Otizm Derneği “en değerli konser”de bir araya geliyor
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02.12.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

İDAŞ ve Değer Otizm Derneği “en değerli konser”de bir araya geliyor

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İDAŞ ve Değer Otizm Derneği “en değerli konser”de bir araya geliyor

Çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına farkındalık yaratma amaçlı düzenledikleri konserlerle sık sık bir araya gelen Değer Gönüllüleri, bu yıl Özcan Deniz’in de katılımıyla bir kez daha buluşuyor. Değer Gönüllüleri tarafından Değer Otizm Derneği’ne katkı sağlama amacıyla düzenlenen “Değer’e Değer Katanlar” konseri, İDAŞ’ın ana sponsorluğunda 7 Aralık Cumartesi günü Grand Pera ev gerçekleşecek.

İDAŞ ana sponsorluğunu üstlendiği “Değere Değer Katanlar” konserine, 7 Aralık Cumartesi günü Grand Pera ev sahipliği yapacak. İDAŞ marka yüzü Özcan Deniz’in de Değer Gönüllüleri’ni yalnız bırakmayacağı konserde Birgül Mutlubaş ve Murat Beyaztaş Türk musikisinin en güzel şarkılarını seslendirecek. Sunuculuğunu Makbule Demirkan’ın yapacağı konserden elde edilecek gelir, Değer Otizm Derneği’ne bağışlanacak.

2014 yılında Şule Gökırmak tarafından kurulan Değer Otizm Derneği, otizmli bireyleri özel eğitim süreçleriyle topluma kazandırmayı hedefliyor. Gönüllü bireylerin ve ailelerin buluştuğu, “hayata değer katmak” mottosu ile faaliyetlerini sürdüren Değer Otizm Derneği’nin İstanbul Kartal’da 200 kişilik kapasiteli, haftada 6 gün aktif uygulama merkezi bulunuyor. Annelerin, öğretmenlerin ve hayırseverlerin desteği ile birçok etkinlik ve atölye düzenleyerek farkındalık yaratan derneğin aynı zamanda Van’da da şubesi bulunuyor.

Detaylı bilgi için:

Tutku Saraç / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 / tutku.sarac@essance-istanbul.com

Hatem Vural / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 / hatem.vural@essance-istanbul.com

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