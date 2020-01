İçinizdeki lideri keşfetmek için...

Liderlik yapabilme becerisi, günümüzde sadece tepe yöneticilerden değil hemen her seviyede çalışan kişilerde aranan bir özellik haline geldi. Artık dünyayı bilgi ve iletişimi akıllıca kullanabilen ve bunu insanlık için değer haline getiren işbirliği becerisi yönetiyor. Mediacat Kitapları’ndan çıkan ‘İçimdeki Lider’ kitabı, Duygu Alptekin Gürsu’nun 25 yıllık uluslararası üst düzey yöneticilik deneyiminden ve liderlik koçluğu tecrübesinden besleniyor ama bununla yetinmiyor. Kitap, liderlik becerilerini keşif, geliştirme ve uygulama yöntemleri üzerine alınan onlarca eğitim ve uluslararası sertifikalarla Financial Times ve Forbes’un seçtiği en saygın koçluk ve eğitim şirketlerinden Center for Creative Leadership ve Coach Source bünyesindeki çalışmalarından da yararlanıyor.

‘İçimdeki Lider’, her insanın içinde keşfedilmeye hazır bir cevher olduğuna işaret ediyor. Önce kendinizle, sonra yakın çevre ve ekibinizle niyete dayalı, pozitif ve değer yaratacak bir ilişki kurarak liderlik etkinizi artırma konusunda bir yol arkadaşı olma iddiası taşıyor. Yazar Gürsu, değişen bu liderlik anlayışını şöyle özetliyor: “Liderlik her zaman büyük kitleleri arkamızdan sürüklemek anlamına gelmiyor. Tüm ilişkilerimizde ve karşılaştığımız zorlayıcı konularda bütünde pozitif değişimi tetikleyecek şekilde sorumluluk ve karar alarak da liderlik etmiş oluyoruz. Asıl liderlik, bu kararları alırken alışkanlıklarımızdan değil yaratıcılığımızdan beslenmekten ve kendimize seçenekler yaratabilmekten geçiyor.”

Sonuç alınmış yöntemler, başarı hikayeleri, kişisel yöneticilik deneyimleri, pratik alıştırmalar, kısaca tecrübelerden süzülmüş bilgi ve izlenimlerin yer aldığı

‘İçimdeki Lider’, tüm yöneticiler, yönetici adayları, hayatında etkin liderlik yapmak isteyenler için kılavuz kitap niteliği taşıyor.

DUYGU ALPTEKİN GÜRSU HAKKINDA

Robert Kolej’deki eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Unilever’de başladığı mesleki kariyerini the Coca-Cola Company’de sürdürdü. 12 yıl boyunca, Türkiye başta olmak üzere şirketin Doğu Avrupa’dan Hindistan’a uzanan Avrasya Grubu’nda yerel ve uluslararası üst düzey pazarlama yöneticiliği yaptı.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (PCC) ile Adler International Learning’in (ACPC) Türkiye’deki ilk sertifikalı koçlarından biri olan Duygu Alptekin Gürsu, İngiltere, Belçika, İspanya, Türkiye ve Amerika’da liderlik koçluğu, yönetici koçluğu, organizasyon, sistem ve ilişki koçluğu, NLP, sistemik takım koçluğu ve Gestalt uygulayıcılığı üzerine eğitimler aldı. 2010-2016 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA programında Pazarlama İletişimi ve Uygulamalı Liderlik dersleri veren Gürsu, Financial Times ve Forbes tarafından dünyanın en saygın liderlik gelişimi ve koçluk şirketleri arasında sayılan Center for Creative Leadership ve Coach Source bünyesinde uluslararası üst düzey yöneticilere liderlik ve takım koçluğu yapıyor.