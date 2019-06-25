İBB Şehir Tiyatroları'nın acı günü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay vefat etti.
Uzun zamandır tedavi gören sanatçı Mevlüt Demiryay bugün İstanbul'da hayata veda etti. Demiryay 26 Haziran 2019 Çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.
1 Ocak 1965 Niğde doğumlu sanatçı 'Fosforlu Cevriye', 'Seni Seviyorum Rosa', 'Dönersen Islık Çal', 'Şahmaran', 'Mavi Sürgün', 'Baba', 'Çatı', 'Sinekli Bakkal' filmlerinde rol aldı. 'Olacak O Kadar' dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanınan oyuncu İBB Şehir Tiyatroları’nda 'Kral Ölüşüyor', 'Çengi', 'IV. Murat', 'Yaz Gecesi Rüyası', 'İlk Göz Ağrısı', 'Ölü Ordunun Generali', 'Kösem Sultan', 'Arka Bahçe', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' oyunlarında sahne aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle