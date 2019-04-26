Hürriyet Kitap Sanat’a 'Yılın Kültür Sanat Gazetesi Ödülü'
Vefa Lisesi tarafından düzenlenen 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Vefa Lisesi öğrencilerinin oylarıyla verilen ödüllerde Hürriyet Kitap Sanat, ‘Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetesi’ seçildi.
14 yıldan bu yana Vefa Lisesi mezunu sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için verilen ödüllerde Hürriyet Kitap Sanat 'Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetesi' seçildi. Ödülü Hürriyet Kitap Sanat editörlerinden Ece Çelik tüm ekip adına aldı.
Lisenin Nejat Ekrem Basmacı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Onur Ödülü’nün tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a takdim edildi. Törende ‘En İyi Sinema Oyuncusu’ Timuçin Esen, ‘En İyi Tiyatro Oyuncusu’ Şebnem Bozoklu, ‘En İyi Dizi Oyuncusu’ Tolga Sarıtaş, ‘En İyi Ses Sanatçısı’ Kenan Doğulu, ‘Yılın Ressamı’ Bedri Baykam, ‘En İyi Tiyatro Oyuncusu’ Ferhan Şensoy, ‘En İyi Kültür Sanat Dergisi’ Kafa, ‘En İyi Kadın Oyuncusu’ Bergüzar Korel, ‘Yılın Spikeri’ CNN Türk Ana haber spikeri Buket Güler seçildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle