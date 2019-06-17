Hrant Dink Hafıza Mekânı açıldı
23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı, Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinde ziyarete açıldı...
23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı 19 Ocak’ta Hrant Dink’in önünde öldürüldüğü Sebat Apartmanı’nda bulunan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinde, 145 metrekarelik alanda açıldı.
Hafıza Mekânı adını, Hrant Dink’in 23 Nisan 1996’da Agos’ta yayımlanan ‘23,5 Nisan’ başlıklı köşe yazısından alıyor. Ziyaretçiler mekânı Hrant Dink’in anlatıları rehberliğinde gezecek. Dink’in hayatına, mücadelesine ve ölümüne tanıklık edecek, Türkiye tarihinden kesitler bulacak. Sergi tasarımı ve kürasyonu Hrant Dink Vakfı ekibi tarafından yapıldı. Hazırlık çalışmaları kapsamında dünyanın çeşitli yerlerindeki hafıza mekânları ve müzeler ziyaret edildi; alanın uzmanlarıyla görüşmeler yapıldı ve İstanbul’a davet edilen birçok uzmanın deneyimlerinden ve önerilerinden yararlanıldı. Mekân 60 adet video, yüzlerce fotoğraf, Agos’un 2007 tarihine kadarki tüm arşivini, multimedya gibi tekniklerle sunacak.
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