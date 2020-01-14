'Hitchcock Renkli' İstanbul Film Festivali’nde
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan tarihlerinde yapılacak 39. İstanbul Film Festivali’negeri sayım başladı. Festivalin özel retrospektif bölümü ise bu yıl, ölümünün 40. yıldönümünde yönetmen Alfred Hitchcock’a ayrılıyor.
39. İstanbul Film Festivali’nin özel bölümlerinden Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat değil felsefe ve psikoloji alanlarında da konu edilen, 'cinayeti ait olduğu yer olan eve geri döndüren' dünya sinemasını ve çağdaş sinemacıları derinden etkileyen gerilim ustası bu efsane yönetmenin filmlerini beyazperdede izleyememiş genç kuşakları sinemaya çağırıyor. Alfred Hitchcock’un yönettiği 15 uzun metrajlı, renkli filmin yenilenmiş kopyalarından gösterileceği seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir açıdan yaklaşıyor.
Hitchcock Renkli bölümünde yer alacak filmler şunlar:
- Ölüm Kararı / Rope (1948)
- Kapri Yıldızı / Under Capricorn (1949)
- Cinayet Var / Dial M for Murder (3D) (1954)
- Arka Pencere / Rear Window (1954)
- Kelepçeli Âşık / To Catch A Thief (1955)
- The Trouble with Harry (1955)
- Tehlikeli Adam / The Man Who Knew Too Much (1956)
- Ölüm Korkusu / Vertigo (1958)
- Gizli Teşkilat / North by Northwest (1959)
- Kuşlar / The Birds (1963)
- Hırsız Kız / Marnie (1964)
- Esrar Perdesi / Torn Curtain (1966)
- Topaz (1969)
- Cinnet / Frenzy (1972)
- Aile Oyunu / Family Plot (1976)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle