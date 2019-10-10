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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DEVRİM YILMAZ
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Hipopotam, maymun ya da papağan istiyorum!

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Hipopotam, maymun ya da papağan istiyorum!

Mark Janssen ve Annemarie van der Eem imzalı ‘Bir Aslan İstiyorum’da evin sıkıcılığı ve sessizliği canına tak ettiği için, “Bir aslan istiyorum!” diye kükreyerek uyanan Robin ile annesinin ‘sıkı’ pazarlığına tanık oluyoruz...

Mark Janssen ve Annemarie van der Eem muhteşem bir uyuma imza atarak resimlerle sözcüklerin baş döndürücü dansını sunuyor okurlara. ‘Sıradan Bir Gün’ ve ‘Ada’ kitaplarıyla tanıdığımız Janssen’in çizimleri ne kadar çocuksu, coşkulu ve göz alıcıysa Van der Eem’in metni de bir o kadar sürükleyici ve komik. Çocukların evcil hayvan sahiplenme isteği gibi sıradan bir konu ancak bu kadar sıradışı ve eğlenceli anlatılabilirdi sanırım.
Hikâye boyunca, evin sıkıcılığı ve sessizliği canına tak ettiği için, “Bir aslan istiyorum!” diye kükreyerek uyanan Robin ile annesinin pazarlığına tanık oluyoruz. Ama ne pazarlık! Robin en yüksekten açıyor elini ve gür yeleli, sivri dişli bir aslan istiyor. Annesiyse olup olabilecek en alakasız teklifi sürüyor buna karşılık; kendi halinde bir dal böceği.

‘KEÇi, BABANIN DONLARINI YER!’
Robin şoku atlatıp devam ediyor. Uçarı, maceracı, kocaman ruhunu yansıtan ne kadar hayvan varsa sıralıyor. Madem komşuları korkutabileceği bir aslanı olamıyor, çamurda yuvarlanabileceği bir hipopotamı olsun bari. O da olmazsa ebelemece oynayabileceği bir maymun ya da birlikte abur cubur yiyebileceği sakallı bir keçi. Hiçbiri olmazsa ayıp sözler öğretebileceği bir papağana da razı. Elbette çoğu kabul edilebilir değil bunların ama annesinin Robin’in isteklerini reddetme gerekçeleri o kadar tatlı ki, hayran olmamak elde değil. Hiç öyle mantık fırtınalarına falan girişmiyor, “Keçi çok obur olur, babanın donlarını yer” diyor mesela ya da “Hipopotam merdivenlere kaka yapar” diye savuşturuveriyor.

Peki, Robin’de annesinin önerdiği gibi kendi halinde bir japonbalığı, uykucu bir hamster ya da sessiz bir tavşana evet diyecek göz var mı dersiniz? Bunun cevabını Robin’in hayal dünyasından süzüldüğü anlaşılan çizimler ile annesinin önerilerine konu olan sayfalar arasındaki zıtlık veriyor. Aslanlı, hipopotamlı sayfalar ne kadar renkli ve canlıysa örneğin, japon- balıklı sayfa da bir o kadar donuk ve sıkıcı resmedilmiş. Bu, hem kolay kolay anlaşamayacaklarına hem de yetişkin ve çocuk dünyası arasındaki uçuruma işaret ediyor.
Anlayacağınız, sımsıkı bir pazarlık oluyor ve daha da uzayacağa benziyor. Ta ki, Robin annesini iyice kıvama getirip sonunda ters köşe yapacağı esas bombayı patlatana kadar...

Hipopotam, maymun ya da papağan istiyorumBİR ASLAN İSTİYORUM!
Annemarie van der Eem
Resimleyen: Mark Janssen
Çeviren: Sinan Çakmak
Can Çocuk, 2019
36 sayfa, 27 TL

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