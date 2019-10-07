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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Heykelin yeni keşifleri müzayedeye çıkıyor

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Heykelin yeni keşifleri müzayedeye çıkıyor

Türkiye’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat tarafından düzenlenen ve Kemer Country Club ev sahipliğinde yapılan ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması kapsamında seçilen 10 eser, 12 Ekim’deki müzayedede sahipleriyle buluşacak.

BU yıl ilk kez yapılan, danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren eserler, 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir müzayedede satışa sunulacak. Maya Portakal Bitargil’in yöneteceği müzayedenin ön izlemesi 14.00’te başlayacak. Açık arttırma ise 15.00’te Kemer Country Hotel’de gerçekleşecek. Müzayedede, yaz ayları boyunca Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenen eserler açık arttırmaya çıkacak. Canan Demir’in ‘Geçmişte Bir Gün’, Ferit Yazıcı’nın ‘İmkansız İletişim’, Evrim Kılıç’ın ‘İstanbul’, Genco Gülan’ın ‘Alo, Alo, Alo, Alo’, Mahir Yılmaz’ın ‘Koşan Atlet’, Nihal Konar Naş’ın ‘D-503’, Songül Girgin’in ‘Balık’, Tanzer Arığ’ın ‘Duomo’, Yılmaz Bulut’un ‘İsimsiz’, Yasin Uysallar’ın ‘Sütun’ adlı eserleri müzayedede en yüksek fiyat teklifi veren sanat alıcısının olacak. Müzayededen elde edilen gelirle önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasına katılacak olan genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunulacak.

Heykelin yeni keşifleri müzayedeye çıkıyor

ÜRETİME DESTEK OLACAK

Heykel gibi üretim maliyeti yüksek, çalışma alanı kısıtlı bir disiplini canlandırmak adına önemli bir adım olan ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasına 200’e yakın başvuru yapıldı. Yarışmada, Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu üyesi / Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat yazarı /Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör / Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı / Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı / Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/Sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu / Sanat danışmanı) ve Seçkin Pirim’den (Sanatçı) oluşan seçici kurul adayları belirledi. Seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde dereceye giren 10 eser belirlendi. Bu 10 eser daha sonra Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenmeye başladı.

Heykelin yeni keşifleri müzayedeye çıkıyor

‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması, yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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