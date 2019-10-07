Heykelin yeni keşifleri müzayedeye çıkıyor
Türkiye’nin 47 yıllık en köklü sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat tarafından düzenlenen ve Kemer Country Club ev sahipliğinde yapılan ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması kapsamında seçilen 10 eser, 12 Ekim’deki müzayedede sahipleriyle buluşacak.
BU yıl ilk kez yapılan, danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren eserler, 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir müzayedede satışa sunulacak. Maya Portakal Bitargil’in yöneteceği müzayedenin ön izlemesi 14.00’te başlayacak. Açık arttırma ise 15.00’te Kemer Country Hotel’de gerçekleşecek. Müzayedede, yaz ayları boyunca Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenen eserler açık arttırmaya çıkacak. Canan Demir’in ‘Geçmişte Bir Gün’, Ferit Yazıcı’nın ‘İmkansız İletişim’, Evrim Kılıç’ın ‘İstanbul’, Genco Gülan’ın ‘Alo, Alo, Alo, Alo’, Mahir Yılmaz’ın ‘Koşan Atlet’, Nihal Konar Naş’ın ‘D-503’, Songül Girgin’in ‘Balık’, Tanzer Arığ’ın ‘Duomo’, Yılmaz Bulut’un ‘İsimsiz’, Yasin Uysallar’ın ‘Sütun’ adlı eserleri müzayedede en yüksek fiyat teklifi veren sanat alıcısının olacak. Müzayededen elde edilen gelirle önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasına katılacak olan genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunulacak.
ÜRETİME DESTEK OLACAK
Heykel gibi üretim maliyeti yüksek, çalışma alanı kısıtlı bir disiplini canlandırmak adına önemli bir adım olan ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasına 200’e yakın başvuru yapıldı. Yarışmada, Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu üyesi / Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat yazarı /Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör / Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı / Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı / Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/Sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu / Sanat danışmanı) ve Seçkin Pirim’den (Sanatçı) oluşan seçici kurul adayları belirledi. Seçici kurul üyelerinin değerlendirmeleri neticesinde dereceye giren 10 eser belirlendi. Bu 10 eser daha sonra Kemer Country Hotel önündeki çim alanda sergilenmeye başladı.
‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması, yeni arayışları olan sanatçılar için alternatif bir kapı açmayı, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamayı, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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