Heykele 11 Eylül tepkisi
ABD’nin New York şehrinde 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği ‘Ground Zero’ bölgesinde Suudi Arabistan bayraklı bir eseri de içeren sergi tepki topladı.
Fransız sanatçı Laurence Jenkell tarafından yapılan, üzerinde G20 ülkelerinin bayrakları bulunan şeker şeklindeki eserler ‘Ground Zero’ (Sıfır Noktası) bölgesinde sergileniyordu. 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının ailelerinin tepki gösterdiği serginin bu hafta içerisinde kaldırılarak Manhattan şehir merkezine taşınmasına karar verildi. Serginin sanatçısı Jenkell “Dünya Ticaret Merkezi’nin etrafında oluşan haklı hassasiyetler göz önüne alındığında, Suudi Arabistan bayrağını gösteren heykelin kaldırılması veya daha az hassas bir yere taşınması önerisi aklıma geldi” dedi. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15’i Suudi Arabistan vatandaşıydı.
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