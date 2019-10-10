‘Hey yıllar yenilmedim size’ demek için…

Özgür Gökmen Çelenk

Gündelik koşturma içinde en fazla ihmal ettiğimiz şey sağlığımız. Ve ne kadar ihmal ettiğimizi maalesef vücudumuz bize sağlık sorununu iyice belli etmeden anlayamıyoruz. O noktadan sonra da aldığımız önlemler, kısa dönemli iyileşmeler, iniş çıkışlar arasında bizi kısır bir döngüye sokuyor.

Gazeteci Özgür Gökmen Çelenk, sağlık muhabiri olarak uzmanlığını ve birikimini bu konu özelinde ’Gençlik Sırları’ başlıklı kitabında topladı. Günümüzde karşılaştığımız kronik sorunları ele alarak yaşam koçu niteliğinde bir çalışmaya imza atan Çelenk, önsözde şöyle anlatıyor: “Ülkemizde her beş kişiden biri fazla kilolu yani obez. Kitabın önemli hedeflerinden biri, obezite dahil pek çok kronik hastalığı önlemek, bu hastalıklarla mücadele yöntemlerini anlatmak, bedenimizde ve ruhumuzda yolunda gitmeyen şeyleri fark etmemizi sağlamak...”

‘Gençlik Sırları’, 23 uzmandan 23 görüş içeriyor ve toplamda 250 maddelik bir ‘iyi yaşam’ reçetesi sunuyor. Bunun sonunda da hedefi 10 yıl gençleşmek için koyuyor. Çelenk, “Genç görünmenin yolu, sağlıklı yaşam kurallarından geçiyor, bu kuralları hayata geçirdiğinizde gerçekten yaşlanmayı geciktirebilir, 10 yıl genç görünebilir, kronik hastalıklardan korunabilir, mutlu ve doyumlu bir ruh haline kavuşabilirsiniz” diyor.

23 bölümden oluşan kitap hayatın her alanına dair, her yaş için tavsiyeler içeriyor. Hangi yaşta hangi tetkikleri yaptırmalısınız, nasıl bir diyet uygulamalısınız, beyninizi nasıl sağlıklı ve genç tutarsınız, ömrünüzü nasıl uzatırsınız, yaşlanma karşıtı beslenme nedir, nasıl uygularsınız gibi konular başta olmak üzere kitaptaki 250 tavsiye, eğer uygulayabilirseniz geçip gidecek yıllara çok daha hazır olmanızı sağlayabilir.

Doğru sandığımız bilgiler konusunda da yol gösterici bir görevi yerine getiriyor ‘Gençlik Sırları’. Mesela, kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Başkurt, egzersizin faydasının, egzersize başladıktan 10 dakika sonra görüldüğüne dair genel kanıya şöyle yanıt veriyor: “Bu bilgi artık geçerli değil. Her düzeyde ve her bir dakikalık bir aktivitenin bile yararı var. Bu yüzden kısa süreli de olsa asansöre binmemek, otobüsten bir durak önce inmek gibi davranış değişiklikleri bize çok yarar sağlar. Ayrıca vücut geliştirme tarzında kas kuvvetlendirici egzersizler de yararlı. Haftada en az iki gün büyük kas gruplarını çalıştıracak şekilde ancak çok ağır olmamak kaydıyla mutlaka spor yapılması gerekiyor. Bir başka önemli nokta, egzersize en düşük düzeyde başlamak, yaptıkça süresini ve yoğunluğunu artırmak...”

Özgür Gökmen Çelenk’in, alanında uzman kişilerin görüşleriyle hazırladığı 250 öneri, hayatınıza çekidüzen verecek ve yaşam kalitenizi yükseltecek cinsten. Kulak vermenizde yarar var.

KİTAPTAN

Uykumuzun sağlıklı olup olmadığını anlayabilir miyiz?

* Bir kere uykusuzluk şikâyeti en az üç ay sürecek ve haftada en az üç gün olacak. Buna kronik uykusuzluk diyoruz. Üç aydan daha kısa süreliyse bunu da ‘kısa süreli uykusuzluk’ olarak tanımlıyoruz.

* İkincisi, her şey yolunda giderken uykunuzun gelme saatinde yatağınıza gidip yarım saatten önce uykuya dalamıyorsanız bu çok önemli. Yatağa girdikten sonra uykuya dalma süresinin normali 20 dakikadır. Bu süreyi aşıyorsanız ‘uykuya dalmakta zorluk’ sorununuz var demektir.

* Gecede birden fazla uyanıyorsanız ‘uykunuzu sürdürmede zorluk’ sorununuz vardır.

* Normalde 6-8 saat uyuyup birden 2-3 saat uyumaya başladıysanız yine insomni tablosu içinde değerlendirilirsiniz.

* Yatıp uyuyor ama sabaha karşı 3-4 gibi uyanıp bir daha uyuyamıyorsanız yine bu durumu insomni olarak kabul ediyoruz.



GENÇLİK SIRLARI

10 YIL GENÇLEŞMEK İÇİN 250 FARKLI ÖNERİ

Özgür Gökmen Çelenk

Posta Kitap

264 sayfa, 29 TL.