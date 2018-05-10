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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kitap Sanat
Ahmet Esad ŞANİ/ AA
10.05.2018 - 22:59, Son Güncelleme:

'Herkes ağlarken ben fotoğraflarını çekiyordum'

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'Herkes ağlarken ben fotoğraflarını çekiyordum'

ANADOLU Ajansı’nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2018’in birincisi Damir Sagolj, ödüllü fotoğrafının etkileyici hikâyesini anlattı.

Reuters için Bangladeş’te çektiği ‘Çocuk’ adlı fotoğrafıyla yarışmada ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülüne layık görülen Bosnalı foto muhabiri Sagolj, Bangladeş’teki kamplarda yaşayan insanların etnik temizlikten kurtulmak için çok tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını söyleyerek, “Ancak tehlike orada bitmiyordu. Örneğin fotoğraftaki çocuk büyük ihtimalle zatürreden öldü. Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bildiğiniz fotoğraflardan biriydi” diye konuştu.

Rohingya krizini uzun yıllardır takip ettiğini dile getiren Sagolj, kampta fotoğraftaki çocuğun annesini ve battaniye içinde çocuğu taşıyan bir akrabasını gördüğünü aktararak, “Çok üzücü bir olay. Akrabaları ve çadırın içindeki herkes ağlıyor, ben ise onların fotoğrafını çekiyordum. Aslında ben de duygulandım ve heyecanlandım çünkü büyük bir fotoğraf olacağını biliyordum. Göçmen kampları nereye giderseniz gidin trajediyle doludur” ifadelerini kullandı.

İstanbul Photo Awards 2018’de ödül alan fotoğraflar, Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 15 Mayıs’a kadar görülebilir. 

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