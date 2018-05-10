'Herkes ağlarken ben fotoğraflarını çekiyordum'
ANADOLU Ajansı’nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards 2018’in birincisi Damir Sagolj, ödüllü fotoğrafının etkileyici hikâyesini anlattı.
Reuters için Bangladeş’te çektiği ‘Çocuk’ adlı fotoğrafıyla yarışmada ‘Yılın Fotoğrafı’ ödülüne layık görülen Bosnalı foto muhabiri Sagolj, Bangladeş’teki kamplarda yaşayan insanların etnik temizlikten kurtulmak için çok tehlikeli bir yolculuk yaptıklarını söyleyerek, “Ancak tehlike orada bitmiyordu. Örneğin fotoğraftaki çocuk büyük ihtimalle zatürreden öldü. Bu, çekerken büyük bir etkisi olacağını bildiğiniz fotoğraflardan biriydi” diye konuştu.
Rohingya krizini uzun yıllardır takip ettiğini dile getiren Sagolj, kampta fotoğraftaki çocuğun annesini ve battaniye içinde çocuğu taşıyan bir akrabasını gördüğünü aktararak, “Çok üzücü bir olay. Akrabaları ve çadırın içindeki herkes ağlıyor, ben ise onların fotoğrafını çekiyordum. Aslında ben de duygulandım ve heyecanlandım çünkü büyük bir fotoğraf olacağını biliyordum. Göçmen kampları nereye giderseniz gidin trajediyle doludur” ifadelerini kullandı.
İstanbul Photo Awards 2018’de ödül alan fotoğraflar, Taksim Maksem Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde 15 Mayıs’a kadar görülebilir.
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