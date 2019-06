Her zaman taze: Franz Ferdinand

90’ların son yarısı... Tozlu kasetlerin yerini parlak yüzlü CD’lere bıraktığı o dönem, yeni müzik akımlarını da beraberinde getirmişti. 70’lerin rüzgârlarını arkasına alan birkaç grup, post punk hareketini yeniden alevlendirmeye kararlıydı. Çoğu New York’lu olan bu gruplara çok geçmeden denizaşırı bir destek geldi: Franz Ferdinand. Glasgow’dan ses veren Franz Ferdinand, kendi adını taşıyan 2004 tarihli ilk albümünün öne çıkan şarkısı ‘Take Me Out’la, sadece Britanya’da değil tüm dünyada rock barlara ve daha da önemlisi gece kulüplerine girmeyi başardı. Şarkı İngiltere listelerine ikinci sıradan girdi ve gruba MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde En İyi Yeni Sanatçı ödülünü getirdi. Hikâye işte böyle başladı... Öldürülmesi, I. Dünya Savaşı’nı başlatan sebeplerden sayılan Franz Ferdinand’ın ismi, artık rocker görünümlü; adrenalin patlamasına sebep dans parçalarının sahibi bir grubun adı olarak anılıyordu.

Post punk’la birlikte garage rock ve new wave gibi türleri de heybesine koyan Franz Ferdinand’ın alameti farikası ‘dans’. The Clash’in geçmişte ‘Rock the Casbah’ şarkısıyla yaptığı gibi post punk’ı dans öğeleriyle buluşturan grup, ilk yıllarında verdiği bir röportajda “Müziğinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “İnsanların dans etmesi için yapılan bir müzik”. Franz Ferdinand, dans pistlerini ateşleyen ilk albümün hemen ardından ertesi sene ‘You Could Have It So Much Better’ı, 2009’da dans odaklı parçalardan oluşan ‘Tonight’ı ve 2013 yılında ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action albümünü çıkardı. İlk albümüyle Mercury ödülünü kucaklarken, ilk iki albümüyle Grammy’ye aday gösterildi. Sadece tür bakımından değil, melodi bakımından da zengin parçalara sahip olan Franz Ferdinand’ın neredeyse her albümünde en az birer hit parça var desek yanlış olmaz. Birdenbire hızlanan ritmlerle ilerleyen ve akılda kalıcı melodilerden oluşan parçalar grupla özdeşleşmiş durumda. İlk dört albümünde yer alan ‘Take Me Out’, ‘What You Meant’, ‘Do You Want To’, ‘You Could Have It So Much Better’, ‘Right Action’ bu parçalar arasında...

Bugünden bakınca post punk dirilişinin öncülerinden kabul edilen Franz Ferdinand’ı 2000’li yıllarda irili ufaklı grupların takip ettiği bir gerçek ancak bugün birçoğu sahnelerden silindi. Franz Ferdinand ise o zamanlara tanık olanlar için ‘Eskilerden kimler kaldı?’ sorusuna yanıt olarak hâlâ ayakta. Bunun nedeni ise kendini sürekli yenileyen, çağın akımlarına ayak uyduran, yeni seslerle kendini besleyen bir grup olması. Sınırları köşeli olmayan, günümüze kadar her türe açık bir müzik anlayışıyla ilerleyen grup, bu konuda The Clash’ten etkilendiğini söylüyor ve ekliyor: “Clash’in ilk yıllarındaki punk kimliğini kaybetmeden reggae gibi türleri de içinde barındıran seslere yönelmesi dönemine göre cesur bir davranış, aynı zamanda bizim için bir ilham kaynağı.”

Geçen yıl şubat ayında yeni albümü ‘Always Ascending’i çıkaran Franz Ferdinand, 19 Haziran akşamı Zorlu PSM’de konser verecek. En son 2007 yılında Rock’n Coke’ta izlediğimiz grup, “Hâlâ biziz ama yenilik yapmanın zamanı gelmişti” sözüyle yola çıktıkları; elektronik öğelerin yer aldığı son albümünden parçalarla sahnede olacak. Şimdiye kadar çıkardıkları, ezbere bilinen hit parçalarını da çalacak grubun sahneyi bir dans pistine çevirmesi çok muhtemel.

Franz Ferdinand, 19 Haziran Çarşamba saat 20.30’da Zorlu PSM’de.