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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
N. GÖKHAN YENİCE - ngyenice@gmail.com
25.07.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Her şey mümkün

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Her şey mümkün

Gerilim ustası Stephen King’in Türkçeye çevrilen son romanı ‘Yabancı’ (The Outsider), sıradan bir polisiye olarak başlayıp hızlı geçişler ve dönüşler, kovalamacalar içinden okuyucuyu bilinmeyen yerlere kadar taşıyan bir kitap.

Stephen King 60 kitaba varmak üzere, buna rağmen okuyucuyu şaşırtan ve ustalığını çalıştırdığı karma (polisiye / korku) bir roman ile karşımızda. ‘Yabancı’ (The Outsider) sıradan bir polisiye olarak başlayıp hızlı geçişler ve dönüşler, kovalamacalar içinden okuyucuyu bilinmeyen yerlere kadar taşıyan bir metin. Gerçi metni okurken içinde geçtiği zaman dilimine dair sıkıntılar yok değil, mesela cep telefonları ve kameralarının kullanımı yok, bir kere mesaj atan yok. Ama sıkıntı mı; hayır, King’in ustaca metni bizi hararetli bir sona ulaşma çabasına sokuyor ve bunu da tüm ustalığıyla yapıyor.

‘Yabancı’, Küçükler Beyzbol Ligi Koçu Terry Mainland’ın cinayet için tutuklanmasıyla açılıyor. Flint City dedektifi Ralph Anderson yakalamayı koçun çalıştırdığı takımın oyun oynadığı gün sahada bütün ebeveynlerin ve seyircilerin önünde yapar. Ancak halka gösteri yaparak tutuklamanın ardından ortaya çıkan gelişmeler Ralph’ı ve olayla ilgili araştırma yapan herkesi bir anaforun içine savuracaktır. Terry Mainland cinayet işlendiği gün arkadaşları ile şehir dışında bir konferanstadır ve hem arkadaşları hem otelin güvenlik kamerası görüntüleri Terry’yi desteklemektedir. Aynı anda iki yerde bulunabilmek gibi bir süper gücü yoksa Terry masum olmalıdır ama Terry’nin DNA’sı ve parmak izleri cinayet mahalli ve cesedin üzerindedir. Terry’nin masum olduğunu ispatlamaya, Ralph’ın problemi çözmek için çırpınmaya başladığı polisiye lezzetinde ilk bölüm, karakterleri ve olayları derinlemesine işleyerek okuyucuyu ‘beklenmedik bir noktaya’ adeta savurur. İkinci bölüm ise Stephen King’i
korkunun kralı yapan ustalığını sergilediği esas hikâye. Oklahoma - Maine bölgesinden taşıp, Teksas - Meksika bölgesine kadar gider ve bir Meksika efsanesinin içine dalar.

Kitabı okurken en çok ilgi çeken bölümlerden biri King’in hâlâ Stanley Kubrick’e olan kızgınlığı veya kırgınlığını ifade eden bölüm olsa gerek. Bilindiği üzere King, ‘The Shining’in (Nedense kitabı ‘Medyum’, filmi ‘Cinnet’ ismiyle Türkçeye çevirdiler) sinema uyarlamasından hiç memnun değildir ve bu konuda Kubrick’e de çok kızgındır ki kitabında Kubrick’e dokunmadan geçemiyor.

‘Yabancı’, ayrıca yazarın önceki kitaplarında yer alan karakterin de yer almasıyla ilginç bir kitap. Korku romanı konusunda bir fabrikaya dönüşen King’in Marvel veya DC gibi hikâyelerinin yer aldığı evreni birbirine bağlamak konusunda ustalığını sergiliyor. Metnin üzerine çöktüğü Meksika Kızılderilisi efsanesi ile ‘Hayvan Mezarlığı’nı da bir şekilde yakınlaştırmak mümkün. Kitabın sürprizlerini bozmadan uzun uzun bahsetmek pek kolay değil, ama göndermeleri, bağlantıları, tekniğiyle iyi bir King romanı için vakit ayırabilirsiniz. Kitabın ikinci bölümünün ana karakterlerinden ve daha önce ‘Bay Mercedes’te tanıştığımız Holly Gibney’nin dediği gibi: “Her şey mümkün...”

Bitirmeden, Stephen King’in yeni bir Holly Gibney kitabı için çalıştığını ve adını ‘If It Bleeds - Eğer Kanıyorsa’ olarak açıkladığını da not düşelim.

Her şey mümkün

YABANCI

Stephen King

Çeviren: Esat Ören

Altın Kitaplar, 2019

544 sayfa, 45 TL.

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