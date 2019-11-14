Her müziğin ‘Mix’i bu festivalde

Islandman, 15 Kasım 23.00, Red Bull Sahnesi

Tolga Böyük’ün solo projesi Islandman, vurmalılarda Eralp Güven, synthesizer ve gitarlarda Erdem Başer ile çoğalarak sahnede daha da renkleniyor. Eklemlediği seslerle farklı kültürleri yan yana getirirken coğrafi sınırları da bir nevi bulanıklaştıran Böyük, son zamanlarda özellikle Anadolu ve Orta Asya’da kaydettiği seslerden oluşturduğu parçalarıyla karşımıza çıkmıştı. Elektronik altyapılarla eklektik seslerin perküsyonlar eşliğinde dansa teşvik ettiği bir performans olabilir.

Apparat, 15 Kasım 23.20, %100 Music Sahnesi

Gece kulüpleri, İstanbul’un sosyo-ekonomik ve kültürel dinamiklerine göre semt ya da şekil değiştirse de, davet edilen müzisyenlerden bazıları baki kaldı; Apparat da yıllardır şehri farklı gece kulüpleri aracılığıyla ziyaret eden isimlerden biri. Moderat’ın yarısı olarak da bilinen Apparat, namı diğer Sascha Ring, hayal âlemlerine sürükleyecek cinsten minimal techno ve ambient parçalar üretiyor. Aynı zamanda ‘Breaking Bad’ ve ‘Dark’ gibi çok izlenen dizilerde müzikleriyle yer alan Apparat, bu sene ‘LP5’ isimli yeni bir albüm yayımladı. Yeni parçaları ilk kez canlı dinlemek için kaçırılmayacak bir performans.

Teleman, 16 Kasım 23.30, Red Bull Sahnesi

Teleman, festivali büyük ölçüde çevreleyen elektronik müzik dalgasının biraz dışına çıkıp Britanya’dan 90’lar havası almak isteyenler için birebir. Melodik gitarlar ve synth’ler üzerine hafif vokaller ve pop’a meyleden parçalarla Britpop’a doğru süzülürken, elektronik altyapılı şarkılarla 2000’lerin başında Killers’la alevlenen post punk akımına yelken açabilirsiniz. ‘Song for A Seagull’ ve ‘Cactus’ konser öncesi dinlemelik şarkılardan.

Ross From Friends, 16 Kasım 00.00, %100 Music Sahnesi

İlk etapta ismiyle ‘Friends’ dizisi müptelalarının dikkatini çeken Ross From Friends, son zamanlarda uluslararası festivallerde sahne alarak radarlara giren bir DJ/prodüktör. Geçen yaz ‘Epiphany’ isimli bir EP yayımlayan DJ/prodüktör, 90’lar house müziğe saygı duruşu niteliğindeki melodileri ve breakbeat’leriyle, özellikle o dönemi deneyimleyenler için bir nostalji değeri taşıyabilir.

Booka Shade, 16 Kasım 01.30, %100 Music Sahnesi

2000’li yılların başında elektronik müzikle haşır neşir olanlar Walter Merziger ve Arno Kammermeier’in projesi Booka Shade’i, gece kulüplerinde listelerin baş tacı edilen ‘Body Language’ parçasıyla hatırlayabilirler. Yaklaşık 20 senedir müzik üretimlerine devam eden ikili, isimlerini hafızalardan sildirmeyecek türden parçalara imza atmayı sürdürdü. House ekseninde ilerleyen bol perküsyonlu bir performansla sahne alacak ikili, uzun süreli müzik üretimlerinin meyvelerinden oluşan bir seçki sunacak.

Hey! Douglas Big Band, 16 Kasım 02.00, Red Bull Sahnesi

Hip hop projesi Mode XL ile birlikte tanınan VeYasin, son yıllarda Anadolu pop şemsiyesi altında yapılmış eski Türkçe parçaları ‘edit’leme tekniğiyle elektronik müzikle buluşturuyor. Bu sene ‘Marşandiz’ isimli yeni bir albüm yayımlayan müzisyen, bu sefer Hey! Douglas Big Band adıyla sahnede olacak. Disko ve funk ritmleriyle dans ederken, tek bir ağızdan şarkıların söyleneceği bir akşam.

BUNLAR DA VAR

Jabberwocky, Joachim Pastor, Worakls, N’to, Isaac Delusion, PLAID, SX, Nova Persona, Baba Stiltz, Lil Zey, Günce Acı, Aga B, Tolga Duyan feat Bulut Adalı Seçkin, AK49 + Batu Belen, Zeynep Erbay ve Mabbas’ın da farklı sahnelerde izlenebileceği festivalde aynı zamanda görsel-işitsel performanslar da mevcut. Varterese Durise, Deniz Erdem, Tennx, AK49, Batu Telen, Yang Jahz, Iskeletor, Anıl Çelik ve Jtamul da eşzamanlı LED performansları eşliğinde festivalde yer alan isimler.