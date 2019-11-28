Her kardeş en çok sevilen olabilir mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerHer kardeş en çok sevilen olabilir mi?
GeriKitap Sanat Her kardeş en çok sevilen olabilir mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
DEVRİM YILMAZ
28.11.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Her kardeş en çok sevilen olabilir mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Her kardeş en çok sevilen olabilir mi?

Hayatımıza sevginin sınırsızlığıyla ilgili yazılmış en naif öykülerden biri olan ‘Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum?’ ile giren ve milyonlarca okurla buluşan Sam McBratney, 'En Çok Hangimizi Seviyorsun'da “Hangimiz daha çok seviliyoruz, her kardeş en çok sevilen olabilir mi?” gibi sorulara cevap arıyor.

Kardeşi olan hemen her çocuğun az çok aklını kurcalayan sorudur: “Anne-babamız hangimizi daha çok seviyor acaba?” Ebeveynlerin eşit sevdiklerine dair verdikleri türlü cevaplar, olmadı ettikleri yeminler öyle kolay kolay tatmin etmez çocukları. Anne-babalara saçma gelse de bir çocuk fiziksel özelliklerinden dolayı daha az sevildiğine ve hatta yanlış olduğunu düşündüğü bir davranışından dolayı artık sevilmeyeceğine bile inanabilir. Yani çocukların sevgiyle ilgili sorularına, endişeleri eşlik eder aslında. Endişeleri dindirmenin yoluysa onlara içtenlikle yaklaşmak, anlaşıldıklarını hissettirebilmek olsa gerek.
Sam McBratney çocukların bu türden endişe ve sorularına kafa yoran yazarlardan. Hayatımıza sevginin sınırsızlığıyla ilgili yazılmış en naif öykülerden biri olan ‘Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum?’ ile giren yazarın dünya çapında milyonlarca okura ulaşması boşuna değil. McBratney’in öyküleri güzel edebi metinler olmalarının ötesinde sihirli bir etkiye sahip ve belli ki bu, çocukların duygularını anlamak ve dahası bunu onlara hissettirebilmekten geçiyor. ‘Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum’ ile “Sevgi ölçülebilir mi?” diye soran yazar bu defa, başta da bahsettiğim, “Hangimiz daha çok seviliyoruz, her kardeş en çok sevilen olabilir mi?” gibi sorulara cevap arıyor.

Öykülerini hayvanlar üzerinden anlatmayı seven yazar, bir ayı ailesiyle tanıştırıyor bizleri. Anne ayı, baba ayı ve üç çocuk ayı. Her gece “Siz dünyanın en muhteşem yavrularısınız” sözleriyle uykuya dalan yavrular bir gün kendi kendilerine sormadan edemiyor. Her biri diğer ikisinin kendisinden daha iyi olduğunu, daha çok sevildiğini düşünüyor. Ve bu endişeleri tabii ki bireysel farklılıklarından besleniyor. Biri kürkünün renginden dolayı, biri en küçük, bir diğeri ise kız olduğu için daha az sevildiğine inanıyor. Aslında anlamak istedikleri farklılıklarına rağmen nasıl her birinin en muhteşem yavru ayı olduğu ve eşit sevilebileceği. Bu mümkün olabilir mi ki?
En Çok Hangimizi Seviyorsun?’ bu sorulara cevap vermekle kalmıyor, sevginin koşulsuzluğunu çekirdek aile üzerinden anlatırken çok daha fazlasını yapıyor aslında. Tüm insanlık yüzyıllardır derisinin rengi, dili, dini, cinsiyeti ne olursa olsun her insanın biricik ve eşit olduğunu anlayamamak derdinden mustarip değil mi? Birinin diğerine üstünlüğü bu sebeplere dayandırılmadı mı hep? Çocuklara farklılıkların sevgiye engel olmadığını, daha az sevilmeye neden olmadığını anlatmak kadar kimseyi kimseye üstün kılmadığını anlatabilmek de önemli ve Sam McBratney tam olarak bunu başarıyor.

Her kardeş en çok sevilen olabilir miEN ÇOK HANGİMİZİ SEVİYORSUN?
Sam McBratney
Resimleyen: Anita Jeram
Çeviren: Olcay
Mağden Ünal
Uçanbalık Yay., 2019
32 sayfa, 39 TL.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle