Kardeşi olan hemen her çocuğun az çok aklını kurcalayan sorudur: “Anne-babamız hangimizi daha çok seviyor acaba?” Ebeveynlerin eşit sevdiklerine dair verdikleri türlü cevaplar, olmadı ettikleri yeminler öyle kolay kolay tatmin etmez çocukları. Anne-babalara saçma gelse de bir çocuk fiziksel özelliklerinden dolayı daha az sevildiğine ve hatta yanlış olduğunu düşündüğü bir davranışından dolayı artık sevilmeyeceğine bile inanabilir. Yani çocukların sevgiyle ilgili sorularına, endişeleri eşlik eder aslında. Endişeleri dindirmenin yoluysa onlara içtenlikle yaklaşmak, anlaşıldıklarını hissettirebilmek olsa gerek.

Sam McBratney çocukların bu türden endişe ve sorularına kafa yoran yazarlardan. Hayatımıza sevginin sınırsızlığıyla ilgili yazılmış en naif öykülerden biri olan ‘Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum?’ ile giren yazarın dünya çapında milyonlarca okura ulaşması boşuna değil. McBratney’in öyküleri güzel edebi metinler olmalarının ötesinde sihirli bir etkiye sahip ve belli ki bu, çocukların duygularını anlamak ve dahası bunu onlara hissettirebilmekten geçiyor. ‘Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum’ ile “Sevgi ölçülebilir mi?” diye soran yazar bu defa, başta da bahsettiğim, “Hangimiz daha çok seviliyoruz, her kardeş en çok sevilen olabilir mi?” gibi sorulara cevap arıyor.

Öykülerini hayvanlar üzerinden anlatmayı seven yazar, bir ayı ailesiyle tanıştırıyor bizleri. Anne ayı, baba ayı ve üç çocuk ayı. Her gece “Siz dünyanın en muhteşem yavrularısınız” sözleriyle uykuya dalan yavrular bir gün kendi kendilerine sormadan edemiyor. Her biri diğer ikisinin kendisinden daha iyi olduğunu, daha çok sevildiğini düşünüyor. Ve bu endişeleri tabii ki bireysel farklılıklarından besleniyor. Biri kürkünün renginden dolayı, biri en küçük, bir diğeri ise kız olduğu için daha az sevildiğine inanıyor. Aslında anlamak istedikleri farklılıklarına rağmen nasıl her birinin en muhteşem yavru ayı olduğu ve eşit sevilebileceği. Bu mümkün olabilir mi ki?

‘En Çok Hangimizi Seviyorsun?’ bu sorulara cevap vermekle kalmıyor, sevginin koşulsuzluğunu çekirdek aile üzerinden anlatırken çok daha fazlasını yapıyor aslında. Tüm insanlık yüzyıllardır derisinin rengi, dili, dini, cinsiyeti ne olursa olsun her insanın biricik ve eşit olduğunu anlayamamak derdinden mustarip değil mi? Birinin diğerine üstünlüğü bu sebeplere dayandırılmadı mı hep? Çocuklara farklılıkların sevgiye engel olmadığını, daha az sevilmeye neden olmadığını anlatmak kadar kimseyi kimseye üstün kılmadığını anlatabilmek de önemli ve Sam McBratney tam olarak bunu başarıyor.

EN ÇOK HANGİMİZİ SEVİYORSUN?

Sam McBratney

Resimleyen: Anita Jeram

Çeviren: Olcay

Mağden Ünal

Uçanbalık Yay., 2019

32 sayfa, 39 TL.