‘Her gün karşılaşabileceğiniz cinsten bir caz davulcusu değil’
Salon İKSV, bugün ve yarın neo-cazın limitlerini zorlayan, caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran besteci ve davulcu Makaya McCraven’ı iki gece üst üste ağırlayacak.
Caz davulcusu bir baba ve folk şarkıcısı bir annenin çocuğu olarak Paris’te doğan Makaya McCraven, 2007’de Chicago’ya taşındı. Etrafında Archie Shepp, Marion Brown ve Yusef Lateef gibi caz efsaneleri vardı. Böylelikle müzikal kimliğini oluştururken ilham kaynağı konusunda hiç sıkıntı çekmedi. 2012’de ilk albümü Split Decision’ı yayımladı ve dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Los Angeles Times, ikinci albümü ‘In the Moment’ı ‘2015’te mutlaka dinlenmesi gereken caz albümler’ arasında saydı, Billboard ise yılın en iyi beş caz albümü arasında gösterdi.
Hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock’tan beslenen sound’uyla, “Her gün karşılaşabileceğiniz cinsten bir caz davulcusu değil” gibi tanımlarla karşılandı. Son dönemin belki de en gözde beat sihirbazı, hatta bir çoklarının deyimiyle bir ‘beat profesörü’ olan McCraven, 2017’de yayımlanan ‘Highly Rare’ isimli kaydın ardından, 2018’de Nubya Garcia, Kamaal Williams, Lefto gibi isimlerin katkıda bulunduğu mixtape’i ‘Where We Come From’la Londra ve Chicago arasında bir caz köprüsü kurdu. Hemen ardından ‘Universal Beings’ı yayımladı.
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