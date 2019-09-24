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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kitap Sanat
24.09.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Hem çocuklara hem büyüklere: Pss Pss

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Hem çocuklara hem büyüklere: Pss Pss

Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’i, bir kez daha İKSV özel etkinlikleri çerçevesinde İstanbullu tiyatroseverlerle bir araya gelmek için gün sayıyor.

Camilla Pessi ve Simone Fassari tarafından kurulan Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’ı bütün detaylarıyla zekice kurgulanmış bir mizahı ve ustaca ama aynı zamanda abartıdan uzak ve dolaysız fiziksel anlatımıyla beraber hem herkesin tanıdık hem de herkesin yabancı olduğu bir dünyaya ait.

Her yaştan seyircinin dikkatini çeken Pss Pss, birbirimizi anlamanın giderek karmaşıklaştığı ve iletişim kurmanın gün geçtikçe zorlaştıgı bir dünyada insanlara güven duygusu veriyor. Chaplin ve Keaton gibi sessiz sinema dönemine damga vuran isimleri ilham alan ikili beden, mimik ve jestlerle kurdukları cümlelerle duyguların evrensilliğinin kapılarını aralıyor.
Topluluğun ilgiyle izlenen bu gösterisi tiyatro, sirk ve clown’u harmanlayarak izleyicilere özgün ve yepyeni bir deneyim sunuyor. Şimdiye kadar 50 ülkede yaklaşık 700 performans sergileyen topluluk, içinde Cirque du Soleil Ödülü’nün de bulunduğu birçok ödülle başarılarını tüm dünyaya kanıtlama şansı yakaladılar.

Pss Pss, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00 ve 29 Eylül Pazar saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi; 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları’nın iş birliğiyle seyirciyle buluşacak.

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