Hem Bandırma'ya hem kitaba yolculuk
Bandırma Belediyesi’nce bu yıl ikincisi düzenlenen Bandırma Kitap Fuarı, Yenikapı’dan feribotla gerçekleşen kitaba yolculuk etkinliğiyle başladı. Televizyon programcısı Deniz Bayramoğlu, gezgin-yazar Wilco van Herpen, romancı Ahmet Ümit ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza İstanbul’dan Bandırma’ya seyahat eden feribot yolcularına hediye ettikleri kitapları imzaladılar.
Bandırma 2. Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında Yenikapı Deniz Otobüsü iskelesinde düzenlenen Kitaba Yolculuk etkinliğine yazar Ahmet Ümit, şair Ataol Behramoğlu, televizyon programcısı Deniz Bayramoğlu ve gezgin-yazar Wilco van Herpen katıldı. Kitaplarla okuyucuları, yazarlarla Bandırma yolcularını buluşturmayı amaçlayan etkinlikte Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, feribotla seyahat eden yolculara Türk ve Dünya edebiyatının seçkin yazarlarının kitaplarını hediye etti.
İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza; “İlk önce bilgi sahibi olacağız daha sonra fikir sahibi olacağız. Avrupa’da trende, vapurda otobüste herkes elinde kitapla yolculuk ediyor. Bizde de bu alışkanlığın kazandırılması için ilk önce aile bireylerinden başlayarak çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandıracağız. İstabul-Bandırma yolculuğumuzda tüm seyahat edenlere kitap dağıtarak simgesel bir etkinliğe imza attık. Bu etkinliğimiz aynı zamanda 2. Bandırma Kitap Günlerinin habercisi ve resmi açılışı kabul edilmelidir” dedi.
Kitap sürprizi sonrası Bandırma’ya ulaşan feribot yolcularını bir sürpriz daha bekliyordu. Bandırma Belediyesi Bando Takımı, yazar ve basın mensupları ile birlikte seyahat eden yolcuları İzmir Marşıyla karşıladı. Kalabalık bir grupla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından kurdele kesilerek kitap fuarının açılışı yapıldı.
Kitap Günlerinin İlk söyleşisini gerçekleştiren Ahmet Ümit de “kültür ve kitap okuma alışkanlığıyla kötü günlerin aşılacağını” söyledi. “Geçen yıl da Bandırma kitap günlerine katılmıştım. Beklentim bu senenin daha coşkulu, daha heyecanlı ve daha çok kitapla geçmesi. Sanatla, kültürle, kardeşlikle ve vicdanla kalın” dedi.
Söyleşi sonrası imza sırasında Ahmet Ümit’i binlerce okuru bekliyordu. Ahmet Ümit söyleşinin ardından, her yaştan okurunun kitabını imzaladı. Bandırma Kitap Günlerinde İlber Ortaylı, Murat Menteş, Sinan Yağmur, Mahir Ünsal Eriş, Şermin Yaşar ve Erhan Altunay gibi isimler de söyleşi ve imza günlerine katılacak
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