Hayvanlar hakkında sıra dışı bir konser
Babylon, 25 Eylül’de sıra dışı bir etkinliğe ‘Hayvanlar Hakkında Bir Konser’e ev sahipliği yapacak. İlhamını çevre konusuna dikkat çeken ‘Yedinci Kıta’ temalı 16. İstanbul Bienali’nden alan Sanatatak ‘B-Inspired’ serisinin ikinci konserinin onur konuğu Rusya Federasyonu Yakutistan bölgesinden Şaman geleneklerine uygun şarkılar söyleyen UUTAİ Olena olacak. Saat 21.30’da başlayacak konserde Ağaçkakan, Debdebe, Document1, Göksenin Blues Band ft. Deniz Türkali, Güç Başar Gülle, Kırkbinsinek ve Volkan İncüvez de sahneye çıkacak.
Konserin müzik küratörlüğünü üstlenen Sanatatak kurucusu, eleştirmen Ayşegül Sönmez, kuşlu, turnalı, koyunlu, atlı, yılanlı türkülerin farklı müzik deneyimleri tarafından ele alınacağı konser hakkında “Acaba 16. İstanbul Bieanali küratörü filozof Nicolas Bourriaud’un bienalin kavramıyla ilgili Benjamin’den alıntıladığı ‘yitirilmiş’ veya ‘alternatif’ tarihlerin arkeolojilerine hayvanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz, şiirlerimiz bize hayvanlarla ilgili ne söyler? Antropojenik çağın hayvanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde, hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız. Müthiş bir deneyim yaşayacağımızı söyleyebilirim. Konserin onur konuğu UUTAİ Olena Rusya Federasyonu Yakutistan bölgesinden. Uutai, suyun yarattığı gizem anlamına geliyor. Olena, hayvanlarla birlikte yaşadığımız modernite öncesi bir döneme, bir bakıma bilinçaltımıza seslenecek. Erk hayvanlarımızı bize bulduracak, kim bilir” diyor. Esinlenerek yeniden derlenen hayvanlı şarkılar arasında Mor Koyun, Pireli Şarkı bulunuyor. İlham alınan şairler arasında Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Kemal Varol da var. Konserde Varol’un son romanı ‘Aşıklar Bayramı’ndan bir uyarlama yapılacak. Bu sıra dışı konserin afişi ise Türkiye’nin ilk kadın fotoğrafcısı Yıldız Moran’ın 1952 yılında Lizbon’da çektigi kare... Sönmez, “Bu fotoğraf, insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair hem bir belge hem de hayvan haklarını savunan aktivist bir imge değerinde” diyor.
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