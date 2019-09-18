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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Hayvanlar hakkında sıra dışı bir konser

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Hayvanlar hakkında sıra dışı bir konser

Babylon, 25 Eylül’de sıra dışı bir etkinliğe ‘Hayvanlar Hakkında Bir Konser’e ev sahipliği yapacak. İlhamını çevre konusuna dikkat çeken ‘Yedinci Kıta’ temalı 16. İstanbul Bienali’nden alan Sanatatak ‘B-Inspired’ serisinin ikinci konserinin onur konuğu Rusya Federasyonu Yakutistan bölgesinden Şaman geleneklerine uygun şarkılar söyleyen UUTAİ Olena olacak. Saat 21.30’da başlayacak konserde Ağaçkakan, Debdebe, Document1, Göksenin Blues Band ft. Deniz Türkali, Güç Başar Gülle, Kırkbinsinek ve Volkan İncüvez de sahneye çıkacak.

Konserin müzik küratörlüğünü üstlenen Sanatatak kurucusu, eleştirmen Ayşegül Sönmez, kuşlu, turnalı, koyunlu, atlı, yılanlı türkülerin farklı müzik deneyimleri tarafından ele alınacağı konser hakkında “Acaba 16. İstanbul Bieanali küratörü filozof Nicolas Bourriaud’un bienalin kavramıyla ilgili Benjamin’den alıntıladığı ‘yitirilmiş’ veya ‘alternatif’ tarihlerin arkeolojilerine hayvanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz, şiirlerimiz bize hayvanlarla ilgili ne söyler? Antropojenik çağın hayvanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde, hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız. Müthiş bir deneyim yaşayacağımızı söyleyebilirim. Konserin onur konuğu UUTAİ Olena Rusya Federasyonu Yakutistan bölgesinden. Uutai, suyun yarattığı gizem anlamına geliyor. Olena, hayvanlarla birlikte yaşadığımız modernite öncesi bir döneme, bir bakıma bilinçaltımıza seslenecek. Erk hayvanlarımızı bize bulduracak, kim bilir” diyor. Esinlenerek yeniden derlenen hayvanlı şarkılar arasında Mor Koyun, Pireli Şarkı bulunuyor. İlham alınan şairler arasında Orhan Veli, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Kemal Varol da var. Konserde Varol’un son romanı ‘Aşıklar Bayramı’ndan bir uyarlama yapılacak. Bu sıra dışı konserin afişi ise Türkiye’nin ilk kadın fotoğrafcısı Yıldız Moran’ın 1952 yılında Lizbon’da çektigi kare... Sönmez, “Bu fotoğraf, insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair hem bir belge hem de hayvan haklarını savunan aktivist bir imge değerinde” diyor.

Hayvanlar hakkında sıra dışı bir konser

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